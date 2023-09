Mamma Anna festeggia 10 anni votati alla solidarietà: oltre 210 mila i pasti gratuiti

Dieci anni a tutta solidarietà: sabato 9 settembre 2023 il refettorio solidale Mamma Anna di San Bonifacio ha festeggiato il decennale dall'inzio dell'attività. L’iniziativa ideata dall’imprenditore sambonifacese Fulvio Soave, e avviata grazie alla collaborazione della parrocchia e di un gruppo di associazioni del paese, ha spento dieci candeline e lo fa dall’alto di oltre 210 mila pasti erogati finora, gratuitamente ogni giorno all'ora di pranzo, alla Casa della giovane (entrata dal parcheggio Mazzini) per chiunque si presenti alla porta. Una cifra che viene specificato essere solo indicativa, in quanto calcolata sulla stima di 21-22 mila pasti l’anno e dopo aver tenuto conto dei 100.763 con cui si era festeggiato il primo lustro dell’iniziativa (nel 2018), ma anche dello stop che il periodo più duro che la pandemia aveva imposto.

Grazie ad un gruppo di volontari, alla disponibilità della cucina dell’Hotel Soave-Best Western e all’accoglienza delle suore della comunità residente alla Casa della giovane, per chiunque sia in difficoltà c’è un piatto di pasta, a volte accompagnato da un secondo o dalla frutta, a seconda della disponibilità di generi alimentari che arrivano attraverso le donazioni.

«La porta è aperta per tutti, per chi dona tanto il suo tempo quanto generi alimentari, e per chi viene aiutato, indistintamente - dice il patron Soave -. Il mio grazie va a entrambi, a chi sostiene il refettorio e a chi, frequentandolo, ci fa capire di essere non solo il luogo in cui si incontrano i problemi ma, a volte, anche le soluzioni».

Sono tra le 40 e le 50 le persone che quotidianamente consumano il pranzo al refettorio, «alcune da dieci anni, altre che vediamo solo per un po’. Nel fine settimana arriva anche qualche famiglia: sono persone straniere nell’80% dei casi, la parte residua cittadini italiani», spiega Soave.

Anche Mamma Anna, come tutto il mondo del volontariato, accusa la crisi del post Covid: dai 50 volontari del 2013 si è progressivamente scesi arrivando ad una ventina prima della pandemia, attestandosi oggi ad una manciata di volontari: «Da qualche anno siamo inseriti nell’elenco del Tribunale di Verona per i lavori di pubblica utilità e questo è diventato un aiuto importantissimo: in un anno vediamo alternarsi una cinquantina di persone - spiega Soave - anche se a volte viviamo momenti di vuoto e diventa più complicato».

Tanti i privati che negli anni hanno sostenuto il refettorio, da alcuni agricoltori a molte ditte, dai panificatori di San Bonifacio ad ipermercati fino al Banco Alimentare, così da costruire un circuito grazie al quale le eccedenze o gli aiuti non funzionali al refettorio hanno in più di qualche occasione garantito un aiuto ulteriore ad altre realtà del no profit dell’Est veronese.

«Non avrei mai pensato di arrivare a festeggiare il decennale, più di qualche volta le difficoltà mi hanno portato a pensare di mollare - ammette Fulvio Soave -, ma questo progetto non era solo il mio. È stata una storia bellissima e il mio grazie riconoscente va a tutti, anche a chi è venuto a far servizio una volta sola o ha regalato un pacco di pasta o un barattolo di conserva».

Donazioni di generi alimentari sono possibili contattando il numero 3935821770 o consegnandoli direttamente alla reception dell’Hotel Soave-Best Western (via Ritonda 81, San Bonifacio) donazioni per rifornire la dispensa di Mamma Anna sul conto Iban IT55 Y 05034 59750 000000000869 intestato a Mamma Anna.