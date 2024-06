Maltempo, Soave corre ai ripari per evitare nuovi allagamenti

Soave è stato uno dei comuni più colpiti dal maltempo del maggio scorso. I forti ed improvvisi eventi atmosferici hanno provocato danni al patrimonio pubblico e privato. Danni per cui la Regione Veneto ha recentemente chiesto a Roma dei risarcimenti. Risarcimenti che farebbero comodo anche a Soave, dove numerose sono state le frane e particolarmente significativa è stata la conta delle abitazioni allagate (oltre 170).

È stata la zona est di Soave quella dove si sono registrate le maggiori criticità, sorprattutto nei San Lorenzo, Cengelle e Poggio, ma anche nel quartiere San Matteo in zona sud-ovest. E per superare la fase emergenziale e mettere in sicurezza il territorio nel più breve tempo possibile, il sindaco di Soave Matteo Pressi ha emanato un'ordinanza contenente una lista di interventi da eseguirsi immediatamente per evitare nuovi allagamenti. Si tratta di opere che l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare autonomamente, attingendo a risorse del proprio bilancio. «Solitamente, passata la fase emergenziale, i problemi non vengono più affrontati, ma questo non è il nostro modo di amministrare», ha dichiarato Pressi mentre ruspe e operai erano al lavoro nei quartieri, portando a conclusione una parte degli interventi. «Si è conclusa la realizzazione di nuove griglie di raccolta delle acque meteoriche nel quartiere Cengelle - ha detto Pressi - Si è provveduto alla costruzione di un nuovo manufatto alla fine di Via Cortesi, per evitare che si ripetano gli allagamenti delle case site in Via Peretti. È stato anche eseguito il raddoppio della griglia che separa il quartiere dal vaio vicino, oggetto di un intervento utile al trattenimento del materiale ostruente con contestuale modifica delle pendenze».

Gli interventi «proseguiranno in Via S. Lorenzo, agevolando il deflusso dell’acqua verso le zone non abitate, e nel quartiere Poggio al fine di evitare che l’acqua in discesa dalla collina allaghi le case, con un sistema stabile di arginatura della pioggia sino alla griglia di Via Ferrighi, in corrispondenza della quale sarà creato anche un elemento di separazione rispetto al viale interno della lottizzazione che conduce ai garage delle case», ha spiegato il sindaco di Soave.

Più complessa la situazione del quartiere S. Matteo, per la quale è previsto l’avvio della progettazione di un intervento molto consistente per alleggerire lo scolmatore posto lungo la Circonvallazione Aldo Moro e la Provinciale 37. «Qui la situazione è più articolata e richiede il coinvolgimento di Acque Veronesi e Consorzio Alta Pianura Veneta, con i quali si sono già stabiliti i contatti - ha concluso Pressi - Stiamo intervenendo con fondi nostri, senza l'assistenza dello Stato. In coscienza, abbiamo scelto di intervenire subito autonomamente stanziando oltre 100mila euro. I tempi di dichiarazione dell’emergenza da parte dello Stato, semmai ci sarà, sono incompatibili con la necessità di dare sicurezza alle persone».