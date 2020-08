Maltempo, danni alla facciata della chiesa di Santa Teresa dei Scalzi

A causa del maltempo che lunedì pomeriggio si è abbattuto sulla città, alcune parti di elementi decorativi dalla facciata della chiesa di Santa Teresa dei Scalzi, in centro a Verona, si sono staccate.

In particolare i vigili del fuoco, intervenuti con due automezzi tra cui un'autoscala, hanno provveduto alla verifica statica della statua posta al di sopra dell'ingresso principale della chiesa. Ritenendo che, in occasione di condizioni meteo avverse, altre porzioni di decorazioni possano staccarsi dalla facciata, è stato interdetto l'ingresso principale della chiesa, alla quale si potrà comunque accedere da un accesso laterale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.