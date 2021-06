Malcesine tra le 42 località dell'edizione limitata "Ti Amo Italia" di Nutella

Dopo il grande successo dello scorso anno, l'Italia torna ad essere protagonista dei barattoli ad edizione limitata di Nutella. L'uscita dei vasetti della serie "Ti Amo Italia" è prevista per l'autunno, ma quest'anno è stata anticipata da una novità: per la prima volta sono stati i consumatori ad ispirare e decretare i luoghi raffigurati sui barattoli. Una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico e che ha proposto diverse sfide in ogni regione. Per il Veneto, le sfide sono state due: Cinque Torri contro Malcesine e Valdobbiadene contro Padova. E alla fine hanno prevalso Malcesine e Padova. Quindi, il paese veronese posizionato sulle sponde del Lago di Garda apparirà sugli speciali vasetti della famosa crema spalmabile della Ferrero.

L’appello che Nutella ha avviato sui social network ha visto la straordinaria partecipazione degli utenti che hanno dato vita a un concorso entusiasmante, candidando più di 1.600 località meravigliose che rappresentano tutte le bellezze italiane, dai mari alle colline passando dai monti, dai laghi e dalle città. Tra tutte le candidature iniziali, a confrontarsi nei duelli finali sono state 84 location, selezionate in collaborazione con Enit (Agenzia Nazionale del Turismo). I partecipanti, attraverso i loro voti, hanno infine scelto le immagini vincitrici, tra cui quella di Malcesine, che saranno raffigurate sui 42 vasetti dell'edizione limitata in arrivo nei punti vendita a partire dal prossimo ottobre.