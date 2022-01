La prima bambina nata in Trentino nel 2022 è Maria, la mamma è di Malcesine

La prima bambina nata in Trentino nel 2022 è Maria. Nata all'ospedale di Rovereto per l'esattezza, alle 10.52 del 1° gennaio, è una bimba che arriva dal Veneto, esattamente da Malcesine, Comune gardesano in provincia di Verona. La vicinanza con il Trentino, spiega TrentoToday, ha fatto scegliere a mamma Ivana l'ospedale che nelle ore tra il 31 dicembre e capodanno ha visto accogliere diverse nuove vite, compresa quella di Liam, l'ultimo bimbo nato nel 2021.

Un parto sereno, da come racconta mamma Ivana, diverso da quello in cui è nato il fratello maggiore di Maria, Cristian, ma intenso ed emozionante. Come capita spesso di sentire, anche mamma Ivana con voce molto dolce afferma che «è un male che si dimentica, mia nonna lo diceva sempre che ne aveva fatti cinque (di figli ndr) e anche le mie zie». Ad aspettare il ritorno a casa la piccola Maria c'è anche papà Massimo.