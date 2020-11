Magalini trasformato in ospedale Covid, attività progressivamente sospese

Per presidente della Regione Veneto Luca Zaia non c'erano alternative. «È necessario riaprire i Covid Hospital», aveva detto venerdì scorso, 30 ottobre. Ed oggi l'ospedale Covid di riferimento per la provincia di Verona è stato attivato. E come per l'emergenza avuta nella primavera scorsa, la struttura scelta per la riconversione è il Magalini di Villafranca.

L'ospedale villafranchese andrà in modo progressivo a sospendere alcune attività. Già il pronto soccorso è stato trasformato in un punto di primo intervento quasi del tutto dedicato ai positivi al coronavirus. «I pazienti che accederanno al punto di primo intervento non trasportati dalle ambulanze del 118, verranno gestiti in percorsi distinti dai percorsi Covid e, sulla base dell'emergenza sanitaria presentata, se non dimissibili, verranno trasferiti in altri ospedali - ha spiegato l'Ulss 9 Scaligera - L'attività ambulatoriale potrà avere una riduzione che si valuterà se potrà essere in parte compensata con l'aumento di prestazioni in altre sedi. Rimane confermata l'apertura del punto nascite cui si potrà accedere dalla porta principale del Magalini previ i controlli previsti».