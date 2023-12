Premiati per la prima volta dalla Provincia i Maestri del Lavoro veronesi

Il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini, e il console provinciale della Federazione dei Maestri del Lavoro, Paolo Menapace, hanno consegnato un riconoscimento ai 34 cittadini scaligeri insigniti dal Presidente della Repubblica, nel 2022 e quest’anno, della Stella al merito del lavoro. Pasini e Menapace hanno, inoltre, premiato i familiari di tre veronesi deceduti sul posto di lavoro, a cui il Quirinale ha assegnato, sempre nel 2022 e nel 2023, la Stella alla memoria.

All'appuntamento sono intervenuti anche il vicepresidente con delega alle Scuole, David Di Michele e il consigliere con delega all’Ambiente, Sergio Falzi.

La cerimonia si è tenuta nella mattinata di mercoledì 20 dicembre, nella Loggia di Fra’ Giocondo. È la prima volta che la Provincia consegna ai Maestri del Lavoro un riconoscimento, una medaglia e una pergamena, a nome dell’intero territorio veronese.

«Molti Maestri, grazie alle iniziative promosse dal Consolato, si recano nelle scuole per aiutare i ragazzi ad orientarsi, a capire il valore del lavoro, per la propria realizzazione personale e per le nostre comunità – ha ricordato il presidente Pasini –. Un grazie particolare ai familiari delle vittime che hanno deciso di intervenire. La loro presenza è stata testimonianza di quanto sia importante operare ancora di più e meglio sulla prevenzione per evitare tante morti che continuano purtroppo, ed è cronaca di oggi, ad interessare il nostro territorio».