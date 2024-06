La maestra Vianini a Garda dopo 42 anni di insegnamento è stata nominata "Cavaliere del Lavoro"

Si chiama Maria Antonietta Monese Vianini, ha 94 anni e a Garda per tutti è la maestra Vianini. Lo è per generazioni di bambini, ora adulti, che si sono seduti sui banchi delle scuole elementari. La maestra Vianini, infatti, ha insegnato per 42 anni. Per questo, e non solo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di insignirla dell’onorificenza di "Cavaliere della Repubblica".

Un'onorificenza che le è stata consegnata mercoledì sera in prefettura a Verona dal prefetto Demetrio Martino. Ad accompagnarla i figli Flavia e Fabio, la nipote Elena e il sindaco di Garda Davide Bendinelli. «Chi è nato e chi è vissuto a Garda non può non conoscerla, - dice il sindaco di Garda Davide Bendinelli - è stata la maestra un po’ di tutti e tutti ricordiamo l’impegno che ha messo per decenni nel suo lavoro cercando di istruire ed educare secondo i suoi solidi valori generazioni di gardesani». Lo stesso sindaco aggiunge: «È stata consigliere comunale e sempre molto attiva a livello culturale. Una maestra, una donna stimata da tutti. Credo che questa onorificenza sia il giusto riconoscimento per una vita intera dedicata al suo paese e ai suoi ragazzi che lei ha amato con tutto il cuore».

L’onorificenza di Cavaliere le è stata conferita non solo per la sua attività di insegnamento, ma anche per la sua intensa attività culturale. Maria Antonietta Monese Vianini, infatti, è stata fondatrice nel 1985 e a lungo presidente della compagnia teatrale conosciuta in tutto il Veneto e la Lombardia “La Rumarola”. Nel suo curriculum, oltre alla scuola e al teatro, c’è la politica. Negli anni Cinquanta, mentre era impegnata nell’Azione Cattolica, venne chiamata a Roma da Tina Anselmi per tenere delle conferenze. Alla fine di quegli anni andrà a Parigi, alla sede Unesco, in rappresentanza dei giovani italiani.

Tra il 1985 e il 1990 Maria Antonietta Monese Vianini fece parte dell’amministrazione comunale come consigliera con delega alla cultura. Si è sposata nel 1963, a 33 anni, con Nereo Vianini da cui ha avuto i due figli Flavia e Fabio. È andata in pensione nel 1991, ma il suo impegno, soprattutto con i più giovani, non si è fermato lì. È stata catechista infatti fino al 2020. «La cosa che mi ha sempre colpito di lei - ricorda ancora il sindaco di Garda Davide Bendinelli - è il sorriso. L’ho sempre vista così, in tutti questi anni. Sorridente, gentile, sempre disponibile. Ed è così ancora oggi».