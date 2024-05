Cani sbranati dai lupi in Lessinia. «Non sono una novità, ma restano casi sporadici»

Nel giro di circa una settimana, due cani sbranati dai lupi ed un terzo salvato dall'intervento della padrona. È quanto accaduto nei giorni scorsi in due contrade ad Erbezzo, dove gli abitanti ora temono nuove predazioni anche contro animali da compagnia e non solo contro quelli da allevamento.

Nella contrada Staffor vivevano i due meticci che sono stati uccisi dai lupi. Il primo episodio è avvenuto una decina di giorni fa. Più o meno all'ora di cena, una cagnolina è sparita e per giorni la famiglia che se ne prendeva cura l'ha cercata nelle zone circostanti. Solo dopo qualche giorno, l'altra cucciola della casa ha trovato su un prato i resti dell'animale mangiato dai lupi.

Qualche giorno dopo, si è verificata la seconda predazione. Un altro cane meticcio, non di piccola taglia, che ha potuto fare in tempo solo a guaire richiamando l'attenzione di chi lo aveva in custodia. Vicino a casa, del cane non è stato trovato nulla. Solo la mattina dopo, sono stati trovati dei resti poco distanti.

E tra le due predazioni andate a segno, c'è stato il salvataggio di un cane in contrada Dosso. Con i suoi guaiti, l'animale ha richiamato la padrona che è uscita di casa urlando e facendo rumore. I due lupi che stavano aggredendo il cane si sono così spaventati e sono scappati via.

Fatti che hanno messo in allerta tutta Erbezzo, dove i cittadini temono di ritrovarsi i lupi sulla porta di casa. Ma su queste predazioni è intervenuta l'associazione "Io non ho paura del lupo" ricordando: «Le aggressioni verso cani domestici non sorvegliati in aree rurali non sono una novità nel nostro Paese, anche se restano casi sporadici».

L'associazione ha poi espresso vicinanza alle famiglie che hanno perso i cani ed ha ribadito la necessità di modificare alcune abitudini per garantire la salute degli animali domestici. «Solo gestendo con attenzione il nostro cane, senza lasciarlo incustodito sia nelle ore diurne che in quelle notturne, e agendo nei suoi confronti con responsabilità, si porteranno al minimo le possibilità di qualsiasi tipo di incidente», ha spiegato l'associazione, evidenziando quelle accortezze da tenere a mente in tutte le aree di presenza del lupo, comprese quelle molto antropizzate. «In queste aree cibo o rifiuti di origine umana sono spesso causa di incontri tra cani e lupi - ha concluso "Io non ho paura del lupo" - Sono molti gli esempi che si potrebbero fare: le grandi stalle e lo smaltimento di invogli fetali, animali morti abbandonati nelle letamaie, scarti di macellazione erroneamente gestiti, alimenti lasciati a disposizione di cani e gatti dai privati in luoghi accessibili ai lupi, le colonie feline, i rifiuti non smaltiti correttamente e spesso lasciati fuori dai cassonetti. Tutti questi elementi e molti altri rappresentano delle fonti alimentari che possono attirare i lupi e anche altri selvatici, creando così occasioni di rischio».