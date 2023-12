«Lupi in Lessinia si sono riprodotti con successo. I branchi sono tre»

Ci sono almeno tre branchi di lupo in Lessinia e tutti si sono riprodotti con successo durante il 2023. A fare il punto è stata l'associazione "Io non ho paura del lupo", la quale supporta le istituzioni preposte al monitoraggio del lupo sul territorio a cavallo delle province di Verona e Trento.

«Dopo la recente scomparsa di Slavc e Giulietta, i famosi lupi fondatori del branco della Lessinia e tra i principali artefici della naturale colonizzazione da parte del lupo nel nordest alpino, il territorio della Lessinia vede nuove nascite in un territorio dove il lupo è ormai presenza stabile da oltre un decennio - hanno fatto sapere dall'associazione - Allo storico branco della Lessinia, guidato presumibilmente da discendenti di Slavc e Giulietta, si è affiancato nel 2020 il branco della Lessinia Orientale. Quest’ultimo nel corso del 2023 ha partorito 8 cuccioli, un dato rilevante per la specie, anche se la mortalità invernale potrebbe impattare sui nuovi nati. E nel corso del 2023 si è inoltre registrata la nascita di un nuovo branco nella parte centro-meridionale dell'altopiano, e anch’esso si è riprodotto con successo. Uno dei cuccioli di questo branco è stato rinvenuto senza vita ad ottobre, morto presumibilmente per cause naturali».

Sembra dunque che la presenza dei lupi in Lessinia sia in crescita. Una presenza che però porta con sé dei problemi per gli allevatori, i cui animali vengono predati proprio dai lupi. Anche in questo 2023, i danni agli allevatori procurati dalle predazioni dei lupi sono stati onerosi e l'associazione Io non ho paura del lupo chiede un cambiamento nel modo in cui gli animali di allevamento vengono protetti. «Nella maggior parte delle malghe caricate a bovini, non esiste ancora oggi alcun sistema di prevenzione - scrivono i membri dell'associazione - Inoltre le istituzioni continuano a indennizzare i capi predati anche laddove essi sono gestiti senza alcuna protezione. E questo non è opportuno, sia rispetto a quelli che sono gli indirizzi comunitari, sia soprattutto nel rispetto di tutti quegli allevatori che si impegnano a proteggere i propri animali con un deciso aggravio di lavoro a loro carico».

Quindi il problema si risolverebbe proteggendo meglio gli animali e non limitando la presenza dei lupi in Lessinia con abbattimenti selettivi. Anche se sul tema degli abbattimenti, Io non ho paura del lupo è disponibile a un confronto «con chi avrà voglia di discutere nel rispetto delle solide basi scientifiche che dovrebbero animare questo tipo di dibattito. Ribadiamo tuttavia che per noi gli abbattimenti di lupi non possono rappresentare oggi un mezzo ordinario di gestione della specie o uno strumento per tappare le falle di chi vuole gestire i propri animali al pascolo come se il lupo non esistesse».

E sulla convivenza dei lupi con gli allevamenti, il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza è riuscito a far inserire nel bilancio di previsione della Regione Veneto da poco approvato l'impegno a finanziare azioni di prevenzione e contrasto alle aggressioni dei lupi ai pascoli. Bozza chiede di agire su sistemi innovativi di allerta come, tra gli altri, i recinti virtuali e i dissuasori ad impulsi, e di istituire un'unità organizzativa regionale dedicata alla gestione dei grandi carnivori e che coordini le diverse progettualità a favore di malghe, allevatori e montagna veneta. Bozza, inoltre, sottolinea la necessità di altre misure di aiuto regionale, ricorrendo anche ai fondi europei dedicati: quindi il finanziamento di moduli abitativi temporanei per gli allevatori e di ricovero per gli animali, affinché sia reso sicuro il pascolo notturno; il sostegno all’acquisto di cani da guardia del bestiame, al loro vitto e addestramento e alle spese veterinarie. «Queste proposte non sono alternative, ma complementari a quelle che il futuro piano nazionale stabilirà - ha concluso Bozza - È stato importante far inserire subito un tema così urgente e attuale negli impegni di bilancio regionali».