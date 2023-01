"Giù le mani dai lupi". Blitz degli animalisti alla Volvo contro il governo svedese

Nuova azione dei militanti di Centopercentoanimalisti a Verona, questa volta contro l'ultimo provvedimento del governo svedese.

«È iniziato il massacro dei lupi in Svezia, definito la più grande uccisione di lupi dell'epoca moderna. Per qual motivo il governo svedese abbia preso questa folle decisione, non è chiaro». Questa la nota diffusa dal gruppo animalista, che spiega il blitz operato nelle scorse ore.

«Di certo non è quello dichiarato: i lupi sarebbero troppi - proseguoni da Centopercentoanimalisti -. In Svezia vivono circa 450 lupi, su un territorio che è una volta e mezza l'Italia (che ne ha 3000), territorio in gran parte disabitato e coperto da foreste. Gli unici contenti sono i cacciatori: intanto 75 creature libere sono condannate a morte. È un'infamia, una vergogna: nessuno venga a portare i paesi nordici come esempio di rispetto per gli animali.

Molte sono le ditte e imprese svedesi che hanno filiali in Italia: come l'IKEA, così la Volvo. Dopo il blitz all'IKEA di Padova, domenica 8 dicembre alle 11 circa, i nostri militanti hanno affisso uno striscione presso una concessionaria della Volvo tra le più importanti di della città scaligera e dell'intera provincia, in via Morgagni 16 a Verona.

Speriamo che la nota società svedese prenda posizione».

"Giù le mani dai lupi - Volvo prendi posizione", questo il messaggio apparso a Verona.