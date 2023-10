A Verona parcheggi agevolati nei mercoledì universitari e arrivano anche Lunch Pass e Dinner Pass: cosa sono e come funzionano

«Tra una settimana saranno a disposizione dei veronesi nuovi pass per parcheggiare in città a tariffe agevolate». Lo ha annunciato il Comune di Verona con riferimento all'accordo stipulato con Saba Italia Spa e Confcommercio Verona che prevede due pass per parcheggiare a prezzo ridotto in tutta la rete dei parcheggi Saba di Verona, cioè nei parcheggi Arena, Piazza Isolo, Ex Arsenale, Borgo Trento e Polo Zanotto.

In base a quanto è stato spiegato, il Lunch Pass (ovvero Pass per il pranzo, ndr) è utilizzabile dalle ore 12 alle 15 e consente di fruire di tre ore di sosta al prezzo complessivo di 5 euro, mentre il Dinner Pass (ovvero Pass per la cena, ndr) è utilizzabile dalle 19 all’1 e consente di fruire di 6 ore di sosta al prezzo di 5 euro. «Si tratta - chiariscono da Palazzo Barbieri - di due opportunità, molto vantaggiose su entrambi i fronti: sia per gli automobilisti veronesi, che godranno di un notevole sconto per la loro sosta, sia per gli esercenti, che potranno offrire un servizio in più ai loro clienti, senza costi od oneri per la loro attività».

A questa iniziativa, si aggiunge inoltre quella che dal Comune viene definita «un’operazione straordinaria in più in zona Veronetta». In occasione dei mercoledì universitari, infatti, il parcheggio Saba del Polo Zanotto metterà a disposizione 100 posti auto, coperti e video sorvegliati, al prezzo speciale di 4 euro dalle ore 19 alle 2, con l'obiettivo di rendere la viabilità più ordinata e agendo in contrasto alla sosta selvaggia. Stando a quanto spiegato dal Comune di Verona, Saba Italia Spa distribuirà gratuitamente i pass agli esercenti, i quali li consegneranno direttamente a tutti i clienti che potranno usufruire dello sconto alla cassa automatica.

«È un’iniziativa che punta chiaramente a far sì che i parcheggi possano essere sfruttati al meglio nelle ore di maggior richiesta - ha sottolineato l’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari -. Il riscontro risulta interessante per gli esercenti, perché si aumenta l’attrattività della nostra città e del centro storico. La comodità di avere un prezzo molto competitivo e procedure standardizzate spinge altresì ad evitare il traffico di circuitazione, ovvero persone che, per trovare parcheggio, continuano a girare con l’autovettura in superficie, impattando sia sull’ambiente che sulla circolazione. Discorso analogo per il parcheggio del Polo Zanotto, che nelle ore serali risulta svuotato dal personale che ne usufruisce di giorno, ma che può essere utilizzato da tutti coloro che gravitano intorno al quartiere universitario. La durata del pass, per questa prima fase, è di sei mesi».

Il responsabile Territorio Centro-Nord Est Saba Italia S.p.A., Claudio Borghetto, ha quindi aggiunto: «Saba è un operatore industriale di riferimento specializzato nella gestione dei parcheggi. Nella città di Verona, Saba è presente con i parcheggi Arena, Piazza Isolo, Ex Arsenale, Borgo Trento, Polo Zanotto. I parcheggi Saba sono dotati delle più moderne tecnologie per offrire ai cittadini servizi sempre all’avanguardia: sistemi di infomobilità, app per prenotazioni, Telepass, ingresso con lettura targa, servizi di ricarica elettrica, servizio clienti disponibile 24/24H, locker, rent a car. Siamo stati felici di aderire a questa proposta del Comune, - ha spiegato Claudio Borghetto - perché vogliamo contribuire a risolvere i problemi di congestione stradale e sovrasaturazione dello spazio pubblico e promuovere un utilizzo smart della città. I due nuovi prodotti Lunch Pass e Dinner Pass danno una risposta concreta sia al tessuto economico che ai cittadini veronesi. Abbiamo deciso quindi di applicare uno sconto che va dal 30% al 70% rispetto alle tariffe piene. Come funziona? Forniamo agli esercenti, in modo totalmente gratuito, dei pass da lasciare nelle mani dei cittadini, che potranno usufruire dello sconto direttamente nella cassa automatica».

Paolo Caldana dell’area organizzativa Confcommercio Verona ha infine concluso: «Confcommercio e Fipe avevano chiesto all’amministrazione di trovare un sistema per riavvicinare i veronesi, con ordine, al centro città. Ringraziamo l’assessorato e Saba per aver ideato tempestivamente una soluzione».