Il Natale accende Verona con le luminarie, alberi di Natale e (forse) proiezioni grafiche

Il Natale si accende a Verona. In un contesto difficile Agsm Lighting vuole far sentire il suo calore e la vicinanza al Centro Storico e ai Commercianti, particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia. La città è pronta a risplendere, a prescindere dai futuri proddevimenti anti Covid ed eventuali future ristrizioni. Un segnale forte, per una città che vuole rialzarsi e soprattutto non abbassare la testa. Le luci natalizie saranno allestite nelle principali piazze e vie del centro e non solo ed è quanto deliberato nell'ultimo Cda, nonostante alcuni dubbi e perplessità proprio legate al contesto storico a causa dei molti dubbi sul futuro legato ai provvedimenti antivirus.

Rispetto lo scorso anno, per un principio di turnazione fra le vie, sono state fatte delle aggiunte e delle variazioni in sinergia con i rappresentanti della Cooperativa Esercenti che hanno partecipato alla riunione svoltasi con la Vice Presidente Agsm Lighting Martina Rigo (delegata aziendale all'illuminazione straordinaria ) ed il consigliere Agsm Lighting Luca Corocher. Tra piazza Erbe e Porta Vescovo saranno comunque confermate le circa 700 snow fall, o cossidette gocce luminose, mentre nelle vie saranno utilizzati più di 500 addobbi tra drappi luminosi, sfere e stelle. In fase di valutazione le proiezioni grafiche che potrebbero vestire palazzo Barbieri e le mura magistrali di piazza Bra.

Complessivamente sono stati confermati i circa 50 alberelli di Natale luminosi e sono state utilizzate altrettante barre luminose Rgb per addobbare i palazzi. In questo caso la posa avverrà anche nei quartieri e nelle circoscrizioni. «L’allestimento delle luminarie – ha detto il consigliere Corocher – durerà da qui a dicembre e vedrà all’opera alcune squadre di Agsm Lighting e di società che collaborano con noi. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori. Agsm Lighting ha scelto tecnologie Led di ultima generazione per migliorare la sostenibilità ambientale, un aspetto particolare su cui si punta a migliorarsi di anno in anno».

«Si è deciso di comune accordo di togliere via Duomo e trasferire le luci nella più frequentata via Nizza, di aggiungere la zona Sottoriva e via Massalongo. Il Comune gradendo questa turnazione di anno in anno ha chiesto con ulteriore sforzo la possibilità di aggiungere anche una parte di Galleria Pellicciai e con i tecnici stiamo provvedendo ad implementare» conclude Rigo Martina.

AGSM Lighting, prosegue inoltre l'iniziativa riguardante gli allestimenti natalizi che per volti ai pazienti ed i giovanissimi degenti dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento e dell'Ospedale di Borgo Roma. L’idea nata negli anni scorsi proprio dalla vicepresidente, prevede l'installazione di una renna luminosa, delle dimensioni di 4×3,50 metri, e di un orso di simili dimensioni, un ideale trait-d’union tra i simboli natalizi e fiabeschi rappresentando nell’immaginario collettivo l’arrivo di Babbo Natale e della sua slitta. «Mai come quest'anno è doveroso per come ci è possibile, far sapere ai piccoli pazienti ed alle loro mamme che non li dimentichiamo e che anche in giorni difficili, come quelli che si trascorrono in ospedale vi è ancora spazio per un sorriso, soprattutto durante le Festività del Santo Natale» sottolinea Martina Rigo.