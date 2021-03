Rimessa a nuovo la ludoteca dell'ex Arsenale: possono ripartire le attività

Infiltrazioni d’acqua, umidità, disguidi al riscaldamento, una serie di problemi ora risolti. E la ludoteca che si trova all’interno del parco giochi davanti all’ex Arsenale di Verona può riaprire. I danni, causati soprattutto dagli ultimi nubifragi, sono stati sistemati e, dalla prossima settimana, si potranno riprendere anche le attività per i bambini, in sicurezza e in maniera più confortevole, soprattutto al mattino quando è attivo il servizio di micronido per i più piccoli, ma anche nel pomeriggio quando Aldia, su incarico dell’assessorato all’Istruzione, è a disposizione dei bimbi per attività ludiche, giochi con colori, libri e fantasia.



La ludoteca prima dei lavori

Nelle ultime settimane, informa il Comune di Verona è stata sostituita tutta la pavimentazione interna, sono state tinteggiate le pareti, cambiati alcuni vetri danneggiati, sistemati gli infissi. Inoltre è stato completamente rifatto l’impianto di riscaldamento e all’esterno è stata migliorata l’illuminazione e pulite le grondaie. Un intervento del valore di circa 10 mila euro sostenuto da Palazzo Barbieri, in accordo con la Seconda Circoscrizione, e proposto dal consigliere comunale Paola Bressan, su suggerimento delle famiglie che frequentano lo spazio di gioco.

Rimane da sistemare la pavimentazione attorno alla fontana centrale, un lavoro che verrà realizzato a breve per completare l’opera. In programma anche il ripristino del pezzo di cancellata abbattuto lo scorso agosto dalla caduta di un albero. Serve, infatti, la mano di un fabbro per riprodurre l’esatto disegno della restante inferriata.



Gli spazi della ludoteca rinnovati

Giovedì mattina, l’assessore ai Giardini Marco Padovani, il presidente della Commissione consiliare temporanea Arsenale Paola Bressan e il presidente della Seconda Circoscrizione Elisa Dalle Pezze si sono recati in sopralluogo per verificare l’ultimazione dei lavori.

«È uno spazio piccolo ma importante perché permette a tutti i bambini che frequentano l’area verde di partecipare ad attività, anche in questo periodo – ha detto Padovani -. La riqualificazione non è finita perché proseguiremo con la sistemazione della fontana e della cancellata. Stiamo lavorando in tutti i 120 parco giochi cittadini, interveniamo là dove serve affinchè siano sempre tutti fruibili, a disposizione delle famiglie e a misura di bambino».

«Questo spazio è utilizzato non solo dai residenti della Seconda Circoscrizione e del centro, ma anche dai turisti quando ci sono – ha spiegato Bressan -, era importante riqualificare la ludoteca per far proseguire le attività. Un intervento che parte da lontano, con un mio emendamento al bilancio comunale, e che ora è realtà».

«Tanti nonni con i loro nipoti frequentano questo parco giochi – ha concluso Dalle Pezze -. È uno spazio di aggregazione oltre che di divertimento e svago per i piccoli. Questi interventi di adeguamento lo rendono senz’altro più fruibile e ne aumentano la valenza».