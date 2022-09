Il film "Love in the villa" è primo in classifica su Netflix, Sboarina: «Rafforzerà l'immagine di Verona nel mondo»

Girato tra Verona ed il lago di Garda lo scorso mese di ottobre, il film Love in the villa diretto da Mark Steven Johnson e con protagonisti Kat Graham e Tom Hopper, è da poco uscito sulla piattaforma di cinema e serie televisive in streaming Netflix. Finora il pubblico veronese, in larga maggioranza e pur con qualche eccezione, pare essere rimasto, "artisticamente" parlando, abbastanza deluso dal film. Tuttavia, è un dato inoppugnabile quello che oggi, così come in realtà già alla data del 3 settembre, l'opera cinematografica in questione è schizzata in vetta alla classifica di Netflix.

Una circostanza che non è di certo passata inosservata e, anzi, è stata subito posta in evidenza anche dall'ex sindaco della città, nonché ad oggi consigliere comunale per Fratelli d'Italia, Federico Sboarina: «Verona ancora protagonista delle scene internazionali grazie a Netflix. - ha scritto sui social l'ex primo cittadino del capoluogo scaligero - Il film Love in the Villa, ambientato nelle vie e nelle piazze del nostro centro storico, è già al primo posto in Italia sulla piattaforma digitale».

L'esponente di Fratelli d'Italia a Palazzo Barbieri ha quindi ricordato: «Un progetto che, come amministrazione, siamo stati entusiasti di sostenere l’anno scorso. Aver portato Netflix in città sta dando i frutti sperati. - ha poi aggiunto Federico Sboarina - Sicuramente contribuirà a dare un’immagine ancora più forte di Verona, e delle sue eccellenze, nel mondo».

Post Facebook Federico Sboarina - 3 settembre 2022