Veneto, vinti in Veneto oltre 50 mila euro con tre giocate fortunate

Il Lotto premia il Veneto con vincite complessive per oltre 50mila euro: come riporta Agipronews, a Occhiobello, in provincia di Rovigo, sono stati vinti oltre 26mila euro, a cui si aggiungono 13.500 euro vinti a Villafranca di Verona, e 11.250 euro conquistati a Follina, in provincia di Treviso.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 246 milioni dall'inizio dell'anno.