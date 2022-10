Veneto premiato dal Lotto: vinti quasi 109 mila euro, di cui 62 mila nel Veronese

Veneto protagonista dell'ultimo concorso del Lotto con vincite complessive per quasi 109 mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, con un colpo da oltre 62.250 euro (grazie ai numeri 2-11-27-29 sulla Ruota di Bari), a Venezia con 25mila euro e a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, con altri 21mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 823,2 milioni di euro dall'inizio dell'anno.