Veneto premiato dal Lotto: vincita messa a segno sulle sponde del Garda

Il Veneto sorride grazie al Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Polesella, in provincia di Rovigo, vinti 46 mila euro con tre ambi e un terno, a cui si aggiungono i 22.500 euro conquistati a Torri del Benaco, grazie al terno (4-13-70) sulla ruota di Milano.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 575 milioni in questo 2023.