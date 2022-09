Lotto, schedina a segno nell'Est veronese: vinti quasi 24 mila euro

Il Veneto va a segno grazie al Lotto: nel concorso del 15 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di San Bonifacio, in provincia di Verona, è riuscito a centrare un premio di 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,85 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 756 milioni dall'inizio dell'anno.