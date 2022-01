Lotto, due vincite messe a segno a Verona per un valore di 48 mila euro

Il Lotto premia la città di Verona: nel concorso dell’11 gennaio, come riporta Agipronews, nella città veneta sono state centrate due vincite, grazie ai numeri 1-9-90, che hanno portato 3 ambi e un terno per due premi da 24.250 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, mentre dall'inizio del 2022 le vincite totali ammontano a oltre 39 milioni di euro.