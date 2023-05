Lotto, tris di vincite a segno in Veneto: la più alta è stata registrata a Verona

Veneto a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 30 maggio, come riporta Agipronews, è stato centrato un tris di vincite: la più alta ammonta a 21.650 euro e si è verificata a Verona, grazie alla combinazione di 31-48-51 sulla ruota di Genova. Le altre due sono arrivate a Venezia, per un valore di 12.500 euro, e a San Michele al Tagliamento, sempre in provincia di Venezia, per 12.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro, per un totale di 474 milioni da inizio anno.