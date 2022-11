Lotto e 10eLotto, la fortuna bacia Verona e provincia: vinti più di 80 mila euro

Lotto e 10eLotto hanno premiato ancora il Veneto e soprattutto la provincia di Verona negli ultimi giorni.

In regione, nell'ultimo concorso del Lotto, le vicite totali hanno superato i 76 mila euro, come riporta Agipronews: la più alta, da 62.500 euro, è stata centrata a Casaleone, mentre un'altra vincita da 14mila euro è stata realizzata a Rubano, in provincia di Padova.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 970,9 milioni dall'inizio dell'anno.

Un 9 da 20mila euro è stato messo a segno invece a Verona al 10eLotto.

L'ultimo concorso ha distribuito 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.