Lotteria Italia: Verona prima provincia in Veneto per biglietti venduti

In questa edizione della Lotteria Italia, in Veneto sono stati venduti 401.760 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Verona, con 119.780 biglietti, seguita da Venezia con 80.240, da Padova con 74.800, da Vicenza con 50.360, da Treviso con 47.860, da Rovigo con 18.740 e da Belluno con 9.980 tagliandi.

Nella scorsa edizione, ricorda l'agenzia Agimeg, in Veneto sono stati vinti complessivamente 500 mila euro, grazie ai 250 mila euro vinti a Cavarzere (VE), quinto premio della Lotteria Italia, più due vincite da 50 mila euro a Bassano del Grappa (VI) e San Vendemiano (TV), più ulteriori sei premi da 25 mila euro ciascuno finiti a Carrara san Giorgio (PD), Rovigo, Sanguinetto, Treviso, Monteviale (VI) e Asiago (VI).

Nella storia della Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni è finito in Veneto nel 2015 a Veronella e a Soave nel 2009. In luce anche il terzo premio da 1,5 milioni di euro vinto a Dolo (VE) nell'edizione 2008.

L'estrazione dei numeri vincenti si terrà nella serata del 6 gennaio.