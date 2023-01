Lotteria Italia, Verona capofila in Veneto per numero di biglietti venduti

Sono 6.013.665 i biglietti della Lotteria Italia venduti in occasione dell'edizione 2022.

Un dato, quello fornito da Agimeg, che conferma il legame degli italiani a questo gioco così tradizionale a cui ADM ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, ovvero un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui tagliandi.

Le vendite sono dunque rimaste in linea con quelle dello scorso anno, quando furono di circa 6,3 milioni (-5,4%).

Il Lazio si conferma la regione con il maggior numero di ticket venduti, 1.118.190, seguito da Lombardia con 959.400 e Campania con 583.840.

I biglietti venduti online ammontano a 101.445.

Il calo delle vendite c’è stato anche nelle singole regioni, con le uniche eccezioni della Sardegna e del Trentino Alto Adige, dove sono invece cresciute.

Veneto e Verona

In Veneto il calo delle vendite è stato del 5,1%, con l'edizione 2022 chiusa con 381.120 biglietti venduti.

Tra le province, come emerge dai dati dell'Agenzia Dogane e Monopoli, si conferma leader Verona con 116.380 tagliandi, il 2,8% in meno rispetto allo scorso anno. Come rileva agipronew,s leggermente più marcato il calo a Venezia e provincia, con 72.360 biglietti (-9,8%), mentre Padova raggiunge quota 73.700 (-1,5%), seguita dalla provincia di Vicenza (46.660, -7,3%). Segue Treviso a quota 44.860 (-6,3%), mentre Rovigo si ferma a 17.340 tagliandi (-7,5%). Ultima Belluno (9.820, -1,6%).