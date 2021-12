Lotteria Italia, il 6 gennaio l'estrazione. Oltre 80mila biglietti venduti nel Veronese

Poco più di una settimana e arriverà il 6 gennaio 2022, giorno dell'estrazione della Lotteria Italia. La vendita dei biglietti continua a correre e i punti vendita stanno esaurendo le scorte. Secondo l'agenzia Agimeg, sono stati già venduti più di 6 milioni di tagliandi, quasi il 40% in più rispetto a quelli venduti nello stesso periodo dell'anno scorso.

La vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e ricevitorie fa segnare un +27,5% (da 3,3 a 4,3 milioni). Nel dettaglio, illustra Agimeg, i biglietti venduti nei tabacchi ammontano a 3,3 milioni, il +23,9% rispetto ai 2,6 milioni del 2020, mentre i tagliandi staccati nei bar sono cresciuti del +47,3%, da 638.780 a 940.820. Valore sempre più in crescita anche per i distributori locali (+49,7%), mentre la voce "altri distributori" viaggia con il +90,8% di vendita. Segno meno invece per l’acquisto online: via internet la vendita segna infatti un -47,4%.

La regione in cui sono stati venduti più biglietti, al momento, è la Lombardia, seguita da Lazio, Campania, Emilia Romagna e Piemonte. Il Veneto è al settimo posto, dopo la Toscana. Nel territorio veneto sono stati venduti il 5,7% dei biglietti staccati in tutta Italia.

A livello locale, Roma è la prima provincia per biglietti venduti, mentre Bologna è la città con più biglietti procapite (0,43 biglietti per abitante).

In Veneto, la provincia con più biglietti venduti è Venezia, seguita da Verona.