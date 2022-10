Codacons chiede risarcimenti per chi è stato contagiato dal batterio listeria

Codacons vuole intervenire a tutela dei cittadini contagiati dal batterio listeria ed è pronta a chiedere un risarcimento per chi è rimasto intossicato dopo aver ingerito del cibo contaminato.

Il Ministero della Salute ha infatti recentemente confermato la presenza di un focolaio di listeriosi alimentare. Il batterio listeria presente è quello del ceppo ST 155 e recenti campionamenti effettuati nello stabilimento veronese dell'azienda Agricola Tre Valli hanno permesso di rilevare una correlazione tra i casi clinici di listeriosi e l'ingerimento di alcuni wurstel prodotti dalla ditta del Gruppo Veronesi. Il batterio avrebbe contagiato dei consumatori di wurstel a base di carni avicole commercializzati con diversi marchi in molti supermercati.

Tutti i prodotti potenzialmente contaminati sono stati ritirati per precauzione. Si tratta di wurstel immessi sul mercato con diversi marchi, tra i quali: Töbias di Eurospin, Golo, Wurs, Pavo, Salchichia, AV5, Salumeo di Lidl e Wudy Aia. Il rischio, comunque, riguarda i wurstel contrassegnati con marchio di identificazione IT 04 M CE e con indicazione del periodo di scadenza riportato in etichetta compreso tra il 20 settembre 2022 e il 5 dicembre 2022.

L'associazione di consumatori Codacons ha deciso di diffidare l'Agricola Tre Valli e si rivolge a tutti coloro che hanno consumato i wurstel (o qualsiasi prodotto alimentare) contaminato da listeria e che riescano a fornire la prova dell'acquisto e del consumo dell'alimento e della conseguente intossicazione. Questi consumatori, avendo riportato danni alla salute, potranno agire per la tutela dei propri diritti e chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti, anche solo su fronte dei rischi sanitari corsi.

Si può aderire all'iniziativa di Codacons a questo link.