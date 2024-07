Visite ed esami nella sanità veronese, oltre 11mila in attesa

L'Ulss 9 Scaligera e l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) stanno partecipando al lavoro della Regione Veneto per l'abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni mediche. Un lavoro i cui risultati sono stati presentati martedì scorso, 2 luglio, dal presidente della Regione Luca Zaia. Mentre ieri, Ulss 9 e Aoui hanno mostrato i dati della provincia di Verona.

Nel Veronese, come nel resto del Veneto, sono state azzerate le attese per le prestazioni urgenti, quelle che il sistema sanitario deve garantire entro 10 giorni. Restano invece le attese per le prestazioni da erogare entro 30 giorni e quelle entro 90 giorni. In tutto, sono oltre 11.700 i pazienti in attesa tra città e provincia di Verona: circa un migliaio per le prestazioni offerte dall'Aoui, mentre i restanti attendono quelle offerte dall'Ulss 9 Scaligera.

Attese che ci sono, ma che non necessariamente si traducono in un mancato rispetto delle scadenze, come spiegato da Patrizia Benini. La direttrice generale dell'Ulss 9 Scaligera ha evidenziato che circa il 90% dei cittadini riesce ad ottenere un appuntamento entro i 30 o i 90 giorni prescritti. L'obiettivo è di garantire la prestazione entro i tempi richiesti a tutti, ma Benini ha chiesto anche la collaborazione dei cittadini. C'è infatti circa un 10% di appuntamenti a cui non si presenta nessuno. Assenze che non hanno preavviso e che si traducono in tempi morti per gli operatori sanitari. Quindi l'appello per tutti è quello di avvisare sempre nel caso non si riuscisse a essere presenti per una visita.

Le specialità più in difficoltà in questo momento, quelle cioè dove si accumulano più appuntamenti, sono: oculistica, dermatologia e ortopedia; anche a causa della mancanza di professionisti. Rispetto all'anno scorso, sia l'Ulss 9 che Aoui sono riusciute ad aumentare il loro numero di medici, ma ce ne vorrebbero ancora di più per mettere a regime il sistema.

Malgrado questa carenza, che non è solo locale, il sistema sanitario scaligero è riuscito a diminuire i tempi d'attesa aumentando le ore di apertura degli ambulatori e collaborando anche con la sanità privata accreditata. Attenzione, inoltre, è stata posta sul lavoro dei pediatri di libera scelta e dei medici di base, per avere richieste di prestazioni appropriate, limitando quelle non necessarie. E ai pazienti presi in carico si programmano già gli esami dopo la prima visita, andando così ad alleggerire il lavoro del Cup.