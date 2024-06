«Ripensare il sistema» su sanità e non autosufficienza, le proposte di Spi Cgil

Questo pomeriggio, 25 giugno, alle 16 nella sala conferenze del Centro Tommasoli di Via Perini 7 a Verona e venerdì 28 giugno alle 16 nella sala consiliare di Piazza del Popolo a San Michele Extra a Verona, lo Spi Cgil Verona propone due incontri dedicati ai temi irrisolti della sanità veronese e veneta, come le lunghe liste di attesa, la carenza di medici di medicina generale e il sostegno alla non autosufficienza. Con introduzione di Mario Micheletto, il segretario del sindacato veronese dei pensionati Adriano Filice illustrerà le proposte e le iniziative di lotte portate avanti a favore di anziani e categorie deboli.

«Gli incontri proposti affrontano temi critici della sanità - ha spiegato Filice - Si tratta di servizi che sono centrali nella vita di pensionate e pensionati e, in generale per le persone, in particolare le più fragili, che hanno assoluto bisogno di servizi di prossimità. A fronte di pensioni il cui importo medio lordo, nel Veronese, è appena di 1.175 euro al mese, i servizi sanitari essenziali non vengono erogati con la tempestività dovuta, costringendo, chi ne ha la possibilità, a rivolgersi ai privati, mentre gli altri devono rinviare o rinunciare alle cure. La mancanza di più 200 medici di base soltanto nel Veronese e la stasi della mini-riforma che avrebbe dovuto trasformare le ex guardie mediche in medici distrettuali, destinati cioè a raccogliere i pazienti rimasti privi di medico di base, rappresentano un dato strutturale in continuo peggioramento. Questa crisi richiede un completo ripensamento della professione, dell'organizzazione sanitaria sul territorio e delle risorse ad essa dedicate».

«Secondo le proiezioni della Cgil Veneto, gli anziani sono destinati a passare ovunque da circa un quarto della popolazione a circa un terzo nel giro di 10 anni, con ovvie conseguenze negative anche sulla contrazione della popolazione in età da lavoro - ha aggiunto Filice - Già oggi secondo una analisi del Cresme commissionata e resa nota dallo stesso Comune di Verona, nella città scaligera i giovani dai 15 ai 34 anni sono meno numerosi degli anziani. Si aggiunga che le carriere lavorative oggi sono discontinue, in quanto segnate dalla precarietà del lavoro, il che rende, in prospettiva, il flusso di contribuzione ai fini pensionistici insufficiente non soltanto a garantire pensioni dignitosi ai singoli, ma anche a sostenere il sistema. Servono strumenti nuovi come le pensioni di garanzia per i giovani e il riconoscimento del lavoro di cura svolto da donne e caregiver. L’individualismo, l’egoismo e spesso il livore sociale che hanno caratterizzato le politiche degli ultimi anni su lavoro, pensioni, assistenza sociale stanno segando il ramo sul quale siamo tutti seduti. Bisogna ascoltare il grido di dolore di tantissime famiglie costrette a cercare disperatamente risorse di cui non dispongono e non possono disporre per provvedere all’assistenza dei propri anziani non autosufficienti. L’invecchiamento è un problema sociale che attualmente viene scaricato quasi per intero sulle famiglie».