La Verona pensata da Tommasi. Approvate linee programmatiche del sindaco

Capitale sociale, prossimità, competenze e sviluppo, "sentirsi a casa" e responsabilità. Sono questi i cinque pilastri che sostengono la visione della Verona che l'amministrazione del sindaco Damiano Tommasi intende costruire. Punti cardine che definiscono le linee programmatiche 2022-2027 presentate ieri, 15 dicembre, al consiglio comunale dal primo cittadino. Il documento è stato approvato con 23 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti.

Scarica qui le linee programmatiche del Comune di Verona 2022-2027

«Un progetto - ha sottolineato il sindaco - nato da un esteso processo di condivisione tra le donne e gli uomini che vogliono ri-costruire un’idea di città partecipante, capace di attivare e mettere in campo le risorse di tutte le persone per l’interesse comune».

Nell’ampio discorso di illustrazione (qui il video), Tommasi ha approfondito il metodo, le idee e le progettualità che intende portare avanti attraverso il suo quinquennio di mandato. «Il nostro territorio e le persone che vi abitano sono la base del progetto che intendiamo portare avanti. Un piano che esplicita le linee del programma elettorale, che è stato basato sull’idea fondamentale di fare rete, per mettere in connessione le diverse realtà della città. La Verona che desideriamo realizzare è la città "arcipelago": la città dei quartieri, rigenerati e riqualificati nelle funzioni, negli spazi e negli edifici, connessi da un sistema di aree verdi quanto più permeabili. Stiamo cercando di guardare avanti con quelli che sono i nostri principi. Nel documento ci sono scritti tutti i temi che riguardano le cose concrete che ci sono da fare. Per quando riguarda le infrastrutture, ad esempio, parliamo di progettualità che si struttureranno su più anni con soluzioni che porteremo avanti in maniera trasversale con una modalità di lavoro partecipata. Sicuramente ci dovremo preoccupare di comunicare alla città i cambiamenti previsti e che saranno motivo di tanti cantieri, interventi per migliorare la città che in fase di realizzazione potranno provocare disagi. È forse un libro dei sogni, che puntiamo a condividere nel metodo per renderli veri, possibili. È quello che sentiamo sia necessario per la città. Per realizzarlo ci prenderemo tutte le responsabilità e i rischi».

Cinque i pilastri delle linee programmatiche approvate ieri. Il primo è il capitale sociale. Una Verona che pone al centro i giovani, le famiglie, l'arte e la cultura. Quindi i giovani, il loro presente e il loro futuro saranno al centro della visione di città dei prossimi cinque anni. Il secondo pilastro è la prossimità intesa come "cura" e declinata nelle circoscrizioni, le quali dovranno recuperare il loro ruolo di aggregazione sociale secondo una logica di prossimità e di decentramento. Terzo pilastro: competenze e sviluppo. Lavoro, sicurezza, trasparenza e legalità saranno al centro dell'attenzione amministrativa per migliorare la qualità della vita e dei servizi investendo nella formazione continua e nella valorizzazione delle competenze dei cittadini e delle cittadine. Il quarto pilastro è stato sintetizzato nell'espressione "sentirsi a casa" ed include l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. In particolare il tema della sostenibilità sarà trasversale e coinvolgerà ogni aspetto della vita cittadina, dal turismo all'industria, dalla rigenerazione urbana ai servizi pubblici e alla mobilità. Infine, l'ultimo pilastro è la responsabilità e quindi la volontà di programmare progetti e azioni pensando ai bisogni e ai talenti dei cittadini.

Diverse le repliche dei consiglieri comunali alla presentazione del sindaco Tommasi. Carla Padovani ha dichiarato: «Tutti abbiamo a cuore il bene della città e l'augurio è che lo si possa raggiungere con una condivisione vera delle progettualità. Una modalità di lavoro che ho sempre sostenuto e in cui credo fortemente, come unica via per raggiungere risultati veri».

«I temi fondamentali sulla città di Verona sono stati tralasciati - ha evidenziato Barbara Tosi - Tra questi le grandi infrastrutture e il futuro del turismo. Nella sostanza ci sono tante belle parole ma poca concretezza». E Marco Padovani di Fratelli d'Italia ha aggiunto: «Un libro dei sogni, che dopo sei mesi dall’inizio del vostro operato mostra che non siete presenti sulle tematiche della città. Nei vostri pilastri citate situazioni che sono lontane dalla realtà e di cui dimostrate poca conoscenza. Ad esempio, sulla sicurezza, c’è un piano per il ricambio del personale della polizia locale che andrà in pensione a breve? La città ha bisogno di concretezza».

«Sono settimane che aspettavo questo momento, perché dopo cinque anni di attacchi sulla mia mancanza di visione, volevo capire qual’è l’obiettivo di questa amministrazione - ha commentato l'ex sindaco Federico Sboarina - Sono passati sei mesi, un tempo che avete già bruciato senza presentare l’idea che guida le vostre azioni. Dire che ogni tanto l'Arena di Verona è ingombrante non è accettabile, perché si tratta del nostro principale monumento della città. Al di là di questo, avete presentato tanti bei principi ma non avete chiarito come volete realizzarli».

Tra i consiglieri che hanno votato contro c'è anche Patrizia Bisinella. «Una bella enunciazione di principi - ha detto - C’è una bella visione del metodo, ma nel concreto non abbiamo avuto modo di vedere nulla. Ci sono problemi seri che attanagliano la città, tra questi la viabilità, sulla quale non date una visione concreta. Servono progetti che non possono essere portati avanti con interventi spot ma con un programma di mandato preciso. Questa città non può vivere altri anni di immobilismo».

Voto contrario anche di Paolo Rossi che ha dichiarato: «Ci sono delle lacune che pesano sul tema dei contenuti. Poco sta arrivando al cittadino in termini di risposte. Ad esempio, sul problema della sicurezza, la percezione è che nulla si sta facendo. Avete idee demagogiche che distribuiscono a parole pennellate di buonismo senza sostanza. Giocare al piccolo chimico che sperimenta non va bene, la città non capisce cosa state facendo».

Dalla maggioranza sono invece arrivare le parole di apprezzamento di Michele Bresaola: «Un documento equilibrato. Lo scopo non è dettagliare in modo specifico i progetti ma dare gli elementi essenziali di quello che si intende fare. Per l’indirizzo famiglia, ad esempio, le linee programmatiche affrontano problemi complessi come la conciliazione vita-lavoro, l’analisi delle situazioni di vulnerabilità e fragilità delle famiglie. Ma si parla anche del protagonismo dei giovani e della città internazionale». E Alessia Rotta ha aggiunto: «Principi e metodo sono la base di un procedere che mira a portare avanti azioni concrete. Non abbiamo il convincimento di avere sempre ragione, anzi. Le osservazioni presentate in aula questa sera, in particolare dalla minoranza, devono essere di stimolo alla nostra azione amministrativa. Ricordo però che ci sono tanti aspetti responsabilità del passato che dobbiamo ora affrontare per trovarvi soluzione. Su questo vogliamo dare discontinuità, per offrire alla città soluzioni ad annose problematiche che da troppo tempo attendono risposta».

Pietro Trincanato ha detto: «Siamo orgogliosi di votare questo documento. Siamo una maggioranza fortunata che questa sera ha ricevuto una marea di consigli. Una collaborazione fattiva che è già un risultato guadagnato. Ci sono forti elementi di concretezza in questo programma, Un programma per avere grandi visioni e prospettive deve andare al di la delle piccole questioni quotidiane». E anche Alberto Battaggia si riconosce nel documento programmatico di mandato del sindaco. «Evidenzia la stessa generosità intellettuale ed etica, lo stesso slancio ideale, che sono stati ben compresi e apprezzati dalla maggioranza dei cittadini veronesi pochi mesi fa - ha detto Battaggia - Chi d'altra parte sospettava di idealismo astratto la nuova amministrazione è stato smentito dalla piena assunzione di responsabilità dimostrate dalla giunta Tommasi nell'affrontare il varo del piano filobus e, in questi giorni, dalla determinazione con cui è stata affrontata e rapidamente risolta la grave crisi di Agsm-Aim».

Durante il consiglio comunale di ieri è stata anche approvata con 23 voti favorevoli e 10 astenuti la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Verona e il piano di razionalizzazione 2022. Il documento è stato illustrato dall'assessore alle aziende partecipate Michele Bertucco. «Un atto dovuto - ha precisato l'assessore - Il piano è un appuntamento fisso che ritroveremo ogni anno. Un passaggio di valutazione obbligatorio compiuto sulle 112 società ed enti partecipati collegati al Comune, per i quali è in corso una sostanziale razionalizzazione, volta a snellirne i processi gestionali. Da un lato, quindi, abbiamo preso atto della situazione, con un piano di ricognizione, basandoci sui bilanci 2021, dall’altro stiamo procedendo in una precisa direzione volta alla loro riduzione».

Sei le società (tre dirette e tre indirette) oggetto della ricognizione. Per il Polo Fieristico Veronese non sarà raggiunto l’ammontare di fatturato richiesto (1 milione di euro) né sono previsti allo stato attuale inserimenti di lavoratori dipendenti. La holding partecipata diretta Aerogest è stata invece posta in liquidazione e per l'aeroporto Valerio Catullo sono in liquidazione le azioni, fatta eccezione per 7.250 azioni necessarie al pagamento delle passività sociali a seguito di cessione. Successivamente, l'assemblea di Aerogest ha valutato l’opportunità di cedere ai soci stessi le 7.250 azioni residue, in alternativa all’espletamento di una gara con offerte al rialzo. Il consiglio comunale ne ha quindi autorizzato l’acquisto, diventando socio diretto della società che gestisce l'aeroporto Catullo con la quota complessiva del 4,679%. Su A4 Holding le condizioni economiche generali conseguenti alla pandemia da Covid-19 hanno suggerito di attendere ulteriormente l'evoluzione della situazione (attualmente in perdita per 9 milioni di euro) e di non procedere nell'immediato all'esperimento di una nuova gara per la vendita del pacchetto azionario di proprietà del Comune. La società del parcheggio di Ponte Aleardi è oggi posseduta per incorporazione al 100% da Amt3. Agsm Holding Albania è invece controllata indirettamente tramite Agsm-Aim per il 75% e tramite Amia per il 25% ed è stata posta in liquidazione nel 2021. Allo stato attuale la liquidazione è ancora in corso, in attesa della cessione della partecipazione in Eco Tirana, la quale è a sua volta in liquidazione.