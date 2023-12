Anas conferma limiti di velocità in entrambe le direzioni della Transpolesana

Ufficialmente entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani, 15 dicembre, ma introducendo pochissime novità è come se fosse già valida la nuova ordinanza con Anas sostanzialmente conferma gli attuali limiti di velocità lungo tutta la Transpolesana, sia in direzione Verona che in direzione Rovigo.

Il provvedimento ha come finalità quella «di migliorare il livello di sicurezza e fluidità» della Strada Statale 434, in cui sono ancora «in fase di completamento le lavorazioni di ripristino delle pavimentazioni», si legge sul documento. E per questo, nonostante buoni tratti della Transpolesana siano stati già riasfaltati, la società che si occupa della sua manutenzione ha deciso di mantenere i limiti attuali e di introdurre nel tratto tra San Giovanni Lupatoto a Zevio in entrambe le direzioni il divieto di sorpasso per i camion dal peso superiore a 3,5 tonnellate.

Nei rami di svincolo dunque, il limite di velocità di 40 chilometri orari. Si sale poi a 50 e a 70 chilometri orari nella zona di San Giovanni Lupatoto. E poi per tutte il resto della Transpolesana i limiti di velocità si alternano tra 90 e 110 chilometri orari.