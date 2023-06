Cantieri per fogne o per la messa in sicurezza, limitazioni in tre strade provinciali

Sono diversi ma tutti costringono a modificare la viabilità su alcune strade provinciali del Veronese. Sono in corso o stanno cominciando dei lavori di diversa natura che hanno spinto la Provincia di Verona ad emettere delle ordinanza per limitare la circolazione dei veicoli in alcune strade di sua competenza.

Sulla Strada Provinciale 12 "dell'Aquilio", nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, da oggi, 12 giugno, al 12 luglio (festivi e prefestivi esclusi) verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari per consentire un intervento di estensione della rete fognaria realizzato da Acque Veronesi.

E sempre su un breve tratto della SP 12, a Fosse, vengono prorogati di 30 giorni il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari per l'ultimazione degli interventi di consolidamento di un muro di sostegno in una proprietà privata.

Sulla SP 46 "dell'Alta Valpantena", nel territorio di Erbezzo, viene prorogata fino al 23 giugno la sospensione della circolazione per consentire le procedure di collaudo dei lavori di messa in sicurezza dei ponti per Passo Fittanze.

Infine, su un tratto di 200 metri della SP 14b "di Arzerè", nel comune di Bosco Chiesanuova, verrà ridotto temporaneamente il limite di velocità a 30 chilometri orari. La limitazione è dovuta alle condizioni della pavimentazione stradale. Gli interventi di ripristino della carreggiata sono previsti tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.