Smottamenti e disagi per la pioggia: limitazioni su alcune strade provinciali

Le precipitazioni che negli ultimi giorni sono cadute sul territorio scaligero, hanno portato la Provincia di Verona a predisporre alcune limitazioni lungo le strade.

Sulla SP 14b, tra Lughezzano e Corbiolo di Bosco Chiesanuova, nel tardo pomeriggio di martedì si è verificato uno smottamento sul lato di valle, che ha provocato un cedimento a bordo strada lungo circa 15 metri. Sul tratto ora si procede a senso unico alternato e nella giornata di mercoledì verranno posizionati dei New Jersey provvisori per consentire il transito in sicurezza.

Continua, inoltre, il monitoraggio sulla Sp 12, nel tratto tra Fosse e Sant'Anna D'Alfaedo, anch’esso interessato da uno smottamento domenica scorsa, sempre sul versante di valle. La Provincia ha istituito un senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo.

Infine, lungo una scarpata della Sp 17c, in località Santa Margherita di Roncà, si è verificato un dilavamento del terreno. Il muretto di contenimento della strada, realizzato nel 2013 con la tecnica dei micro pali ancorati in profondità, ha permesso alla Provincia di non porre al momento limitazioni alla circolazione. Lo stato dello smottamento, anche in questo caso, viene costantemente monitorato poiché ulteriori effetti erosivi sui terreni e al di sotto delle sedi stradali, dovuti alle forti precipitazioni, potrebbero manifestarsi a distanza di diversi giorni.

Sono in corso, sui tre tratti, le prime analisi dei tecnici della Provincia per individuare gli interventi manutentivi ordinari e straordinari da realizzare.