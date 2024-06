"Si" unanime del Consiglio comunale: Liliana Segre cittadina onoraria di Verona

La senatrice Liliana Segre è ora una cittadina onoraria di Verona. A deciderlo il Consiglio comunale di giovedì sera che all’unanimità, con 26 voti favorevoli, ha approvato la mozione che riconosce lo speciale conferimento a Segre per l’opera di testimonianza e il mantenimento della memoria della Shoah di cui fu vittima, oltre all’'impegno per i diritti umani come rappresentante di tutti i deportati nei campi di concentramento.

Nel documento, a firma del gruppo consigliare Pd, si evidenzia come la senatrice Segre sia stata l’unica della sua famiglia a tornare dai campi di concentramento e una dei 25 sopravvissuti sui 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 deportati nel campo di Auschwitz. Dopo 45 anni di silenzio Segre ha iniziato senza mai interrompere la sua opera di testimonianza per rendere viva la memoria di quell'orrore. Un contributo che le è valso la nomina nel 2018 da parte del Presidente Mattarella di Senatrice a vita.

Ad inizio seduta, all’unanimità (con 31 voti favorevoli) è stata approvata la surroga del dimissionario consigliere di Forza Italia. Al suo posto è subentrato il membro dello stesso partito che ha ricevuto il numero di voti più alto nelle ultime elezioni comunali.