Lido Campanello sempre più accogliente con un nuovo servizio igienico

Lido Campanello di Castelnuovo del Garda è ora attrezzato con un comodo servizio igienico. Messo in funzione in occasione dell'uscita di alcune scolaresche al lido, la toilette è accessibile ogni giorno dalle 6 alle 24 e funziona con una moneta da 50 centesimi. «Il nuovo servizio è autopulente con sanificazione e igienizzazione anti-covid con sali quaternari di ammonio. La struttura è completamente automatizzata, sicura e di comodo accesso anche per i portatori di handicap - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Cinzia Zaglio - I lavori, iniziati i primi di marzo, sono stati ultimati in questi giorni».

«Piccole cose che fanno la differenza - ha aggiunto il sindaco Giovanni Dal Cero - Il nostro lido Campanello, molto frequentato soprattutto d'estate, aveva bisogno di questo servizio essenziale. La bellezza e l’attrattività del nostro territorio passano anche da questi dettagli».

Oltre al wc, all’interno si trova un distributore di carta igienica, un lavello con distributore di sapone, asciugamani ad aria, vano porta rifiuti e un comodo fasciatoio. All’inserimento della moneta, la porta scorrevole automatica si apre mettendo a disposizione il servizio per un tempo massimo di 15 minuti. Dopo ogni utilizzo si avvia in automatico la disinfezione completa dell’intero vano. E vari pulsanti Sos posti all’interno lo rendono sicuro per ogni tipologia di utente, dai bambini agli anziani e disabili.