Lidl Italia in aiuto del Banco Alimentare: donate 40 vasche frigo

Il difficile periodo storico che stiamo vivendo ha colpito duramente anche il mondo del volontariato, incrementando esponenzialmente le richieste di aiuto da parte delle associazioni e delle organizzazioni caritative presenti sul territorio. Per questo, Lidl Italia ha rinnovato il proprio supporto a Banco Alimentare attraverso la donazione di 40 vasche frigo per alimenti. Si tratta di attrezzature indispensabili per la corretta conservazione di prodotti freschi e surgelati, semplificando la gestione di una categoria merceologica altrimenti difficile da recuperare. Le vasche frigo, in precedenza usate da Lidl e perfettamente funzionanti, verranno impiegate da Banco Alimentare in Toscana e in Veneto che potranno così recuperare un maggior quantitativo di prodotti freschi da mense e supermercati e distribuirlo a chi ne ha più bisogno.

Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione & CSR Lidl Italia ha commentato così la nobile iniziativa: «Da anni siamo a fianco di Banco Alimentare, non solo con il programma di recupero delle eccedenze dei nostri supermercati e centri logistici, ma anche attraverso donazioni di prodotti di prima necessità e attrezzature. Siamo orgogliosi di aver dato nuova vita ai nostri banchi refrigerati in disuso affinché rendano ancora più efficiente l’encomiabile lavoro di recupero e donazione di cibo svolto quotidianamente dai volontari di Banco Alimentare».

«Siamo grati a Lidl per la fiducia riposta in questi anni e per il supporto al nostro lavoro - afferma la presidente del Banco Alimentare del Veneto, Adele Biondani - Particolarmente importante in questo momento storico è il dono delle vasche frigorifero che permetteranno alle strutture con noi convenzionate di ricevere prodotti alimentari che fino ad ora non erano in grado di ritirare perché non dotati di un'adeguata attrezzatura. Il nostro lavoro non può prescindere dal rapporto con la rete delle strutture di carità che in Veneto aiutano chi è in difficoltà e il gruppo LIDL ancora una volta si è dimostrato un esempio concreto di sostegno a noi e alla nostra rete».

Lidl Italia ha realizzato negli ultimi anni numerose attività volte al sostegno delle persone in difficoltà. La Fondazione Banco Alimentare Onlus è un partner storico con cui Lidl Italia collabora da anni e con il quale nel 2018 ha anche avviato un progetto virtuoso per il recupero delle eccedenze denominato “Oltre il carrello - Lidl contro lo spreco”. Questo programma, in continua espansione, ha portato fino ad oggi al recupero e alla donazione di oltre 31.000 tonnellate di cibo, equivalenti a 62 milioni di pasti.