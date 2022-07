Il Museo di Storia Naturale di Verona guida i visitatori alla scoperta dei licheni

Hanno preso il via al Museo di Storia Naturale le visite guidate gratuite all’esposizione temporanea "Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi". L’iniziativa si tiene tutti i sabati, alle ore 11, fino al 30 luglio.

I "Licheni", una piccola e quasi sconosciuta forza della natura, sono componenti essenziali nella produzione di farmaci antitumorali oltre che bioindicatori della qualità dell’aria. E, ancora, funzionali per trattare ferite e scottature.

Per imparare a conoscerli, fino al 28 agosto, dalle ore 10 alle 18, è stata allestita al Museo di Storia Naturale una speciale esposizione temporanea.

Un’opportunità per entrare in contatto con alcuni dei quasi 5 milioni di esemplari che costituiscono le collezioni del Museo e che normalmente sono destinate alla visione e studio di ricercatori ed esperti di settore. Tra queste, per fama e consistenza, spicca la collezione di Abramo Massalongo, vissuto a metà del XIX secolo e oggi fra i importanti studiosi di licheni a livello internazionale.