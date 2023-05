Il Liceo Fracastoro di Verona è scuola ambasciatrice del parlamento europeo, Cona: «Progetto molto importante»

Nella mattina di lunedì 29 maggio in Sala Arazzi il consigliere comunale con delega alle Politiche Europee Giacomo Cona ha accolto professori e studenti della 3A linguistico del Liceo Fracastoro, che hanno preso parte al progetto "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" (EPAS) con l’obiettivo di dare agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell'Ue e di scoprire il ruolo del parlamento europeo. «Questa iniziativa – ha detto il consigliere Giacomo Cona - è molto importante. È partita mesi fa, e alcune scuole veronesi hanno prontamente aderito, aprendo un po’ la strada ad altre che, mi auspico, possano farlo prossimamente. Coinvolge i più giovani, che sono i protagonisti dell’Europa del futuro ma anche di oggi, per questo che di fatto è un cammino verso le elezioni del 2024, e che deve vedere come protagonisti soprattutto i più giovani».

Lo stesso consigliere Cona ha poi evidenziato: «I dati elettorali ci dicono che l’affluenza e la partecipazione al voto è molto più alta tra gli under 35 e under 25, quindi sono temi che interessano molto ai giovanissimi perché sentono l’Europa come una cosa loro, che vogliono contribuire a migliorare e costruire, quindi diventare ambasciatori del Parlamento europeo è fondamentale. Come Comune lanciamo dunque un appello a tutte le scuole di Verona affinché partecipino, per portare avanti progetti e temi dell’Europa a Verona sempre nell’ottica di renderla un punto di riferimento su e per l’Europa e anche, un domani, una piccola capitale europea nella quale gli scambi internazionali, europei e i tavoli di discussione sono sempre prioritari e ben esposti».

In base a quanto viene spiegato in una nota del Comune di Verona, i ragazzi hanno partecipato ad attività, corsi di formazione e incontri che hanno contribuito ad ampliare la propria conoscenza riguardo all’Europa e «cosa significhi essere attivamente europei». Un’esperienza formativa, che ha permesso loro di capire «il significato di democrazia parlamentare europea, e quali siano i valori, anche di crescita, in vista delle elezioni in programma il prossimo anno». All’incontro sono intervenuti la professoressa Maria Pia Perazzolo Gallo, referente del progetto, e le studentesse Marta Zogu e Giulia Griso. Al termine della conferenza i ragazzi sono stati accompagnati dal consigliere Giacomo Cona in Sala Consiliare Renato Gozzi, dove hanno potuto vedere dal vivo il luogo dove si svolge il parlamento della città.

«La nostra - ha spiegato la professoressa Maria Pia Perazzolo Gallo - è una scuola per l’Europa da tanti anni e quindi con spirito europeo. Quando ho saputo di questa iniziativa, abbiamo aderito subito con la mia classe, perché approcciavamo la conoscenza delle lingue ad una curiosità di sapere e mettersi alla prova. Abbiamo iniziato a febbraio e i ragazzi hanno partecipato attivamente e con entusiasmo, sperimentando cos’è l’Europa, cosa fa per noi e quali sono le opportunità che possono prendere al volo per la loro crescita personale».

La studentessa Marta Zogu ha poi aggiunto: «Ci siamo impegnati per promuovere l'Ue all’interno della nostra scuola, constatando da subito quanto gli studenti del Fracastoro sapessero. Abbiamo svolto attività interne, coinvolgendoli, ed altre all’esterno. Noi giovani dobbiamo capire il significato di città europea e portare avanti quello che ci è stato dato». Anche Giulia Griso ha confermato: «Partecipare al progetto è stata una bellissima esperienza. Abbiamo anche creato un logo della scuola, unendo quello del Fracastoro a quello del progetto con lo slogan "Fracastoro for Europe"».