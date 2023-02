Vertenza Casati, malessere tra i lavoratori. Azienda disposta a ridurre gli esuberi

Cresce il malessere tra i lavoratori del colorificio Casati dopo l'annuncio dei 14 licenziamenti.

Mercoledì scorso, 8 febbraio, i dipendenti dell'azienda colpita da un grande incendio nel marzo dell'anno scorso si sono riuniti in assemblea ed hanno esternato il loro disagio. Un'ansia che tocca anche i lavoratori non direttamente coinvolti tra gli esuberi e che ha portato alcuni di essi a dare anzitempo le dimissioni. A riferirlo è stato Gianni Morandini, segretario generale della Filctem Cgil Verona, sindacato che insieme ai rappresentanti dei dipendenti ha partecipato giovedì all'incontro con la direzione aziendale. Durante la riunione, i vertici del colorificio hanno avanzato una proposta che riduce il numero degli esuberi ed incentiva l'esodo. «Il percorso che stiamo affrontando è tutto in salita ma useremo tutto il tempo che abbiamo a disposizione per tentare tutte le strade possibili al fine di limitare l’impatto sociale di una operazione che sta minando la fiducia di tutti i lavoratori, anche quelli non compresi tra gli esuberi», ha commentato Morandini.

Intanto, domani pomeriggio, i rappresentanti sindacali parteciperanno alla conferenza dei capogruppo del consiglio comunale di Verona. Alla riunione parteciperà anche l'assessore al lavoro Michele Bertucco. «A tutti illustreremo la difficile situazione dei lavoratori», ha concluso il segretario di Filctem Cgil Verona.