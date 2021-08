La veronese Officina Grafica Edizioni pubblica «Prime considerazioni sul nuovo regolamento sui dispositivi medici»

Officina Grafica Edizioni, casa editrice veronese, pubblica principalmente libri di autori locali. Si va dalla favole per bambini, ai romanzi, ai libri di storia, ai manuali tecnici. «Prime considerazioni sul nuovo regolamento sui dispositivi medici (Regolamento UE 2017/745)» approfondisce il nuovo Regolamento UE 2017/745. Il testo, senza alcuna pretesa di esaustività, offre alcuni spunti di riflessione sul contenuto del nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici, che, a poche settimane dalla sua entrata in vigore, mostra diverse aree ancora non compiutamente regolate.

Il nuovo testo normativo, come il precedente, non si occupa di molti aspetti dell'attuale strutturazione del mercato dei dispositivi medici e degli attori che vi operano, molto più complesso e variegato di quanto appare dalla lettura delle norme.

L'autore è l'avvocato Mauro Crosato. Laureato in giurisprudenza a Padova, con una tesi di diritto delle comunità europee, è approdato alla professione di avvocato dopo una carriera manageriale nel settore privato e nelle aziende sanitarie pubbliche.

