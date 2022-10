L'ex calciatore Antonio Di Gennaro si racconta in un libro. Tommasi: «Lui e l’Hellas rappresentano la nostra storia»

È stato presentato martedì pomeriggio in municipio a Verona il libro "Io Dige, mi racconto così…" sul calciatore Antonio Di Gennaro a cura di Rino Lorusso. Presenti per l’occasione, oltre al protagonista, il sindaco Damiano Tommasi, i giornalisti e i giornalisti Lorenzo Fabiano, Gianluca Tavellin e Andrea Spiazzi e l’autore Lorusso. «È un onore ospitare nella casa dei veronesi una delle eccellenze del nostro calcio – ha detto il sindaco Tommasi -. Oggi sono qui da spettatore, le immagini del libro mi rimandano con la memoria alle radiocronache dello scudetto, ricordi che tutti portiamo nel cuore. Mi piace condividere lo stato d’animo di tanti veronesi e l’orgoglio della città nei confronti di Antonio Di Gennaro -. Lui, insieme all’Hellas, rappresentano la nostra storia, è indelebile il segno che hanno lasciato nella nostra città».

«La differenza tra un bravo giocatore e un grande giocatore è che quest’ultimo mette il suo talento e le sue capacità a servizio del gruppo, non gioca per se stesso ma per la sua squadra – ha evidenziato Fabiano –. Questo è un messaggio di straordinaria potenza, soprattutto in un’epoca come questa dove l’immagine si sovrappone all’essenza delle persone. Durante la partita Antonio non cercava mai la giocata fine a se stessa, non cercava di fare il fenomeno. Un esempio di eleganza, di educazione e di valori che in questo mondo valgono doppio. E questo riassume anche il gruppo del Verona di Bagnoli, la cui vera forza è stata una famiglia e una comunità. Un esempio che abbiamo bisogno di recuperare, perché il buon senso non passa mai di moda».

Presentazione del libro - Foto Comune di Verona

L'autore del libro Rino Lorusso ha spiegato: «L’intervista è una modalità narrativa pazzesca, che ti permette, attraverso la domanda, di far emergere tanti e diversi aspetti. Ho scelto di descrivere così la vita Di Gennaro, dando voce ai tanti ricordi e alle tante emozioni vissute proprio attraverso una intervista lunga quasi una vita. Il Dige è una persona che può rappresentare un esempio per tante cose, sia in ambito sportivo che per il modo in cui ha impostato la sua vita e i suoi rapporti con gli altri. E’ stato un grande lavoro, ricco di soddisfazioni».

A sua volta Di Gennaro ha detto: «Un ringraziamento al sindaco Tommasi e ai tanti amici di Verona che oggi ho rivisto con piacere. La mia avventura nella città scaligera inizia il 25 luglio 1981. Oggi sono un uomo felice e appagato, che guarda al futuro con la stessa passione che mi ha accompagnato tutta la vita e che oggi riverso in progetti rivolti ai giovani e allo sport. Un responsabilità che sento forte e che ritengo fondamentale in favore delle nuove generazioni», ha concluso l'ex gialloblu Di Gennaro.