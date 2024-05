Libri e Rose registra il pienone con quattromila presenze e il Comune conferma la rassegna anche per il 2025

Dal Comune di Verona filtra soddisfazione alla chiusura della terza edizione di "Libri e Rose, Scrivere stampare leggere". La rassegna è stata capace infatti di radunare un pubblico di circa 4.000 partecipanti, diversi per età, genere e provenienza, coinvolti dalla natura estremamente varia delle proposte. La manifestazione si è svolta lungo quattro giorni con oltre venti incontri con gli autori, mostre, eventi musicali, appuntamenti culturali, dal 2 al 5 maggio in diverse sedi. La rassegna ha portato a Verona autori e discussant noti a livello nazionale, la cui qualità ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con frequente esaurimento dei posti disponibili.

Si sono alternati autori del calibro di Salvatore Settis, Piero Dorfles, il Premio Strega Helena Janeczek, scienziati come Guido Tonelli, cronisti di guerra come Giovanni Porzio e l’irlandese Sally Hayden, fresca vincitrice del Premio Terzani. La kermesse è stata anche occasione per fare un approfondimento su alcune figure rilevanti del panorama culturale internazionale, di cui ricorrono nel 2024 gli anniversari: tra questi, Franz Kafka e Giacomo Puccini nel centenario della morte. Un ottimo pretesto per ricordare anche un artista eclettico come Walter Chiari, attore di teatro, cinema, acuto e sottile mattatore del varietà televisivo, nei cento anni dalla sua nascita a Verona in via Quattro Spade. Tra le iniziative, prosegue inoltre l’importante mostra sulla presenza litografica di Joan Miró nelle pagine della rivista francese Derrière le Miroir che sarà visitabile fino al 18 maggio.

«Sulla base del riscontro di pubblico - ha dichiarato l’assessora alla cultura Marta Ugolini - l’amministrazione comunale intende dare ulteriore impulso alla rassegna letteraria, confermando da subito l’edizione 2025, su cui lavorerà per estendere la notorietà e le reti di collaborazione, convinti dell’importanza di rafforzare i legami tra il mondo dei libri e i diversi pubblici. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al risultato della manifestazione, che saputo trasformare la lettura in momenti di socialità e condivisione».

Elisa La Paglia, assessora comunale alle biblioteche, ha poi aggiunto: «Un’edizione di successo testimoniata dalla risposta del pubblico. Tra le numerose proposte desidero ricordare l’apertura straordinaria alla città nel fine settimana della Biblioteca civica, protagonista di una maratona di lettura ad alta voce, mostre, incontri con autori e autrici di livello internazionale. I numeri della rassegna sono il frutto di una proposta culturale di livello unita dialogo attivo con le istituzioni culturali del territorio».