Ospiti internazionali, novità e una mostra su Mirò: è pronta a partire "Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere"

La manifestazione letteraria "Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere" torna ad animare Verona dal 2 al 5 maggio per la sua terza edizione. L'ingresso a tutti gli incontri è gratuito e senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Quattro giorni di incontri per presentare le ultime novità fresche di stampa, maratone di lettura, mostre a tema e appuntamenti per il pubblico di tutte le età.

Si parte giovedì 2 maggio. Fra gli appuntamenti principali in programma alla Biblioteca civica, alle 16, la maratona di lettura, quest’anno dedicata a "La Metamorfosi" di Franz Kafka, a 100 anni dalla scomparsa dell’autore, con introduzione di Mauro Covacich. Un’occasione corale che coinvolgerà diverse comunità di lettori veronesi, per ripercorrere integralmente il più noto racconto dello scrittore boemo, allegoria sempre attuale della condizione umana e delle relazioni.

Alle 18.30, sempre in Civica, l’inaugurazione della mostra Joan Miró sulle pagine di Derrière le miroir. La biblioteca ospita una mostra tra arte e letteratura che permette di ammirare alcune opere grafiche di Joan Miró, meno note al pubblico.

Litografie originali, coloratissime e fantasiose, realizzate appositamente dal maestro catalano per la rivista Derrière le miroir, pubblicata dalla famosa Galleria Maeght di Parigi dal 1946 al 1982.

Il vernissage della mostra prevede una visita guidata con Francesca Rossi, Direttrice dei Musei Civici di Verona, e Andrea Kerbaker, curatore della manifestazione. La mostra sarà aperta per tutta la durata della rassegna.

Nella giornata di venerdì 3 maggio, invece, alle 17, in biblioteca civica l’archeologo e storico dell’arte di fama internazionale, Salvatore Settis nel suo ultimo saggio offre un catalogo personale di donne e uomini straordinari, tra gli incontri più significativi della sua vita: dal filosofo Norberto Bobbio alla fondatrice del Fondo Ambiente Italiano, Giulia Maria Crespi, fino all’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Un racconto che propone importanti tematiche, quali la difesa del paesaggio e la collaborazione tra conoscenza e politica.

Alle 20.30, serata pucciniana al Conservatorio E. F . Dall'Abaco, a cura di Francesco Cesari e Matteo Giuggioli con Nicola Guerini. Interventi musicali di Cristin Arsenova e Pierre Todorovitch, accompagnati al pianoforte dal M° Carlo Benatti.

Giacomo Puccini viene ricordato nel centenario dalla sua scomparsa attraverso un volume che raccoglie 890 lettere, di cui molte inedite, testimonianze del difficile triennio vissuto dal maestro, segnato da un grave incidente d’auto, dalla fine di una relazione amorosa e dall’ostilità con la quale fu accolta la prima di Madama Butterfly al Teatro alla Scala.

Organizzata dal Comune di Verona con la Società Letteraria di Verona e la Kasa dei Libri, con la sponsorizzazione tecnica del Gruppo Flover, a cura di Andrea Kerbaker e Daniela Brunelli, la kermesse si svolge in alcuni degli indirizzi più prestigiosi della città veneta, in concomitanza con il Maggio dei Libri: la Biblioteca Civica di Verona, sede principale, assieme al Conservatorio di Verona e alla Società Letteraria di Verona.