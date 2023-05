Arrivano a Verona alcuni degli autori contemporanei più amati per la kermesse letteraria "Libri e Rose"

Il premio Pulitzer Jhumpa Lahiri e il premio Campiello Marco Balzano, alcuni degli autori più amati della nostra narrativa contemporanea come Marco Missiroli e Daniele Mencarelli, ma anche il reporter di guerra Luca Steinmann e la psicoterapeuta, famosa divulgatrice sui social, Stefania Andreoli. Sono questi alcuni dei protagonisti di "Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere" 2023, la manifestazione letteraria che torna ad animare la città di Verona dal 4 al 7 maggio per la sua seconda edizione, in tre prestigiose sedi: Biblioteca Civica, Conservatorio di Musica E. F. Dall’Abaco e Società Letteraria di Verona.

Ampio spazio sarà dato ad alcune delle novità letterarie del momento, grazie anche ad appuntamenti come maratone di lettura, serate musicali e mostre. Il tutto per divagare con leggerezza intorno al mondo del libro. L'ingresso a tutti gli incontri è gratuito e senza prenotazione fino a esaurimento posti. Promossa dagli Assessorati alla Cultura e alle Biblioteche del Comune di Verona con la Società Letteraria di Verona e la Kasa dei Libri di Milano, in collaborazione con il Conservatorio di Musica E.F. Dall’Abaco di Verona, l’iniziativa si svolge in concomitanza del Maggio dei Libri, manifestazione nazionale che vede l’adesione di Verona quale “Città che legge”.

La manifestazione è stata presentata dall’assessora alla cultura Marta Ugolini insieme alla presidente della Società Letteraria e del Conservatorio E.F. Dall’Abaco Daniela Brunelli e Andrea Kerbaker Kasa dei libri di Milano. «La lettura ci porta non solo al di fuori del contesto che stiamo vivendo - ha sottolineato l’assessora Marta Ugolini - ma ci consente anche di metterci in relazione con gli altri, aprendoci ad una sorta di condivisione di esperienze, che rappresenta uno dei punti cardine dell’amministrazione, ricercati attraverso la promozione di iniziative diverse, volte ad accrescere il coinvolgimento della comunità veronese e non solo. Il libro è quindi visto come un veicolo che agevola le relazioni, in grado di supportare i rapporti fra le persone, aumentandone la conoscenza e gli interessi comuni. In queste quattro giornate di eventi sarà data una grande opportunità a tutti gli appassionati della lettura e a quanti vorranno lasciarsi coinvolgere nella variegata offerta di appuntamenti».

Il programma

L’apertura della rassegna, giovedì 4 maggio, dalle 17 alla Biblioteca civica, è affidata a una maratona di lettura ad alta voce dalle pagine di Marcovaldo di Italo Calvino, per celebrare l’autore nei 100 anni dalla nascita grazie al coinvolgimento di lettori della comunità di veronese. La prima serata di Libri e rose continuerà, alle 20.30, nella sede del Conservatorio E.F. Dall’Abaco di Verona, con l’appuntamento con il critico musicale Sandro Cappelletto, curatore de Il Testamento di Heiligenstadt e Quaderni di conversazione di Ludwig van Beethoven, e gli interventi musicali a cura dei docenti del Conservatorio Edoardo Maria Strabbioli, Tommaso Luison e Alberto Nosè.

Fino a domenica 7 maggio Verona sarà trasportata in una grande festa del libro e della lettura che coinvolgerà, come nella scorsa edizione, anche il pubblico dei giovani studenti, per i quali sono stati pensati appuntamenti – aperti comunque a tutti – per approfondire insieme a esperti di fama nazionale alcuni dei maggiori temi proposti dai programmi scolastici. Tra questi, una delle presentazioni in anteprima nazionale che Libri e rose porta in città: Pietà e terrore dell’autorevole grecista Giulio Guidorizzi, che da sempre racconta il mondo della Grecia antica con sguardo acuto e attuale.

Nel palinsesto per le scuole, saranno presenti anche lo scrittore premio Campiello Marco Balzano e la professoressa e collaboratrice del Corriere della Sera Cristina Dell’Acqua. Tra le novità fresche di stampa dei mesi recenti, sono di scena alla Biblioteca civica autori come la scrittrice statunitense di origini indiane Jhumpa Lahiri (venerdì 5 maggio alle 18.30), il veronese Massimo Bubola (venerdì 5 maggio alle 21), Marco Balzano con Café Royal in anteprima nazionale (sabato 6 alle 17.15), Giuseppe Scaraffia (sabato 6 maggio alle 21), Chiara Moscardelli (domenica 7 maggio alle 15.30) e Gian Arturo Ferrari (domenica 7 maggio alle 18). Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito del Comune di Verona.

Sabato 6 maggio, alle 18.30, Cristina Battocletti, firma autorevole del Sole-24Ore, esplorerà invece le ‘Voci letterarie dal confine a Nord Est’ nell’incontro dedicato ad autori come Comisso, Pahor, Pasolini e Trevisan. Infine, per tutta la manifestazione in Protomoteca della Biblioteca Civica sarà possibile ammirare la mostra dei raffinati libri d’artista del Pulcinoelefante, realizzati con stampa a mano e caratteri mobilidall’editore Alberto Casiraghy, insieme a noti poeti, scrittori e artisti del ‘900, tra i quali Alda Merini, a cui la rassegna dedica uno dei suoi incontri.

Alcuni incontri saranno accompagnati dalle letture di Francesca Zoppei e Margherita Sciarretta e saranno moderati da giornalisti culturali delle principali testate italiane tra i quali Cristina Battocletti - Il Sole 24 Ore, Anna Rita Briganti – Repubblica, Luigi Mascheroni - Il Giornale e Alessandra Tedesco - Radio24. L’iniziativa vede il coinvolgimento delle librerie cittadine aderenti al Patto di Verona per la lettura e, in particolare, Pagina dodici, Feltrinelli Verona e Mondadori Verona, che saranno presenti con i loro punti vendita nelle sedi della rassegna.

«Anche questa seconda edizione di Libri e Rose – ha dichiarato Daniela Brunelli, Presidente della Società Letteraria e del Conservatorio E.F. Dall’Abaco – ci consente di coinvolgere autori rinomati e di sviluppare alcuni temi di forte interesse per ogni tipo di pubblico, in tre luoghi significativi della città, quali la Biblioteca Civica, il Conservatorio di Musica e la Società Letteraria, dove la fruizione della cultura è trasversale a tutte le generazioni».

«Apprezzo che un progetto avviato con la passata amministrazione abbia trovato modo di procedere e cresce con l’attuale - ha spiegato Andrea Kerbaker Kasa dei libri di Milano - un segno di continuità di grande valore, che mi sembra giusto dare su iniziative, come la lettura, che sono importanti al di là di chi li propone e supporta. Vorremmo che questa manifestazione fosse soprattutto nel segno dei lettori più che degli scrittori, perché è a loro che viene destinato in primis Libri e Rose».

Tutte le informazioni sono reperibili sui seguenti siti: