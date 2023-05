Inaugurata a Verona la prima "Bibliocasetta", La Paglia: «Porteremo qui le iniziative che riguardano infanzia e lettura»

«A vederla, fa venire in mente le favole popolate da elfi e gnomi magici. Forse perchè con le favole ha a che fare veramente». Così viene presentata da Palazzo Barbieri la prima "bibliocasetta" per lo scambio di libri per bambini nel Comune di Verona: «È una piccola opera d'arte, - si legge ancora nella nota del Comune - una creazione di legno alta due metri che da oggi viene ospitata al parco di Santa Teresa a Borgo Roma. Ora aspetta solo di essere aperta il più spesso possibile da manine curiose di scoprire le avventure, i viaggi e le emoziomi di cui i libri sono silenziosi custodi. I bambini potranno infatti prendere i libri che più li affascinano e portarli a casa, lasciandone in cambio uno o più che hanno già letto».

Si tratta, viene spiegato ancora dal Comune, di «un modo per far sì che la bibliocasetta sia sempre ricca di nuove proposte e per promuovere tra i più piccoli lo scambio come elemento di crescita e inclusione». Artefici dell'iniziativa sono stati i volontari dell'associazione Nuova Acropoli Verona OdV,che al parco Santa Teresa è ormai di casa. Da tre anni infatti, grazie al patto di sussidiarietà siglato con il Comune, organizza attività ludiche e culturali all'interno dell'area verde per valorizzarla e renderla uno spazio di socializzazione. Anche il Comune farà la propria parte per promuovere l'attività legata alla bibliocasetta. Come spiega l'assessora alle Biblioteche Elisa La Paglia.

«L'impegno è quello di portare qui le iniziative che riguardano l'infanzia e la lettura - ha detto l'assessora La Paglia -. C'è un'ampia letteratura per i più piccoli, è un bene farla girare anche in spazi come questo che diventano biblioteche a cielo aperto». Presenti all'inaugurazione il presidente di Nuova Acropoli Stefano Musante insieme ai volontari della Rete di associazioni, enti e cooperative che fanno parte del Patto di Sussidiarietà e il presidente della Circoscrizione 5^ Raimondo Dilara.

La costruzione della bibliocasetta si è svolta tra marzo e aprile 2023, ed ha visto il coinvolgimento di dieci ragazzi delle scuole superiori veronesi aderenti al Progetto “Ci sto! A fare Borgo Roma”, con l’aiuto dei volontari di Nuova Acropoli. La struttura, unica nel suo genere, ospiterà una sezione di libri per bambini dai 0 ai 6 anni ed una di libri per ragazzi dai 6 ai 14 anni e sarà sempre aperta, infatti permetterà lo scambio attivo di libri e giochi educativi. Attorno ad essa, sedute circolari dai colori vivaci offriranno ai bambini ed i loro genitori un’area adibita alla lettura nel verde del parco.

La Bibliocasetta sarà anche luogo, per tutta l’estate 2023 da maggio fino a settembre, di laboratori, letture ed attività per bambini facenti parte del Progetto “Voci dal Mondo”. L’iniziativa prevede, infatti, incontri programmati di letture ogni giovedì tardo pomeriggio (l’orario dipende dal mese), di cui tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.nuovaacropoli.it e www.parcosantateresa.it. Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando), oppure direttamente al numero 380 768 9599 (telefono – sms – whatsapp), o ancora via mail a verona@nuovaacropoli.it. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito: www.nuovaacropoli.it.