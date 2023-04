A Verona una lezione gratuita di manovre salvavita pediatriche, Dalle Pezze: «Grazie alla Croce Rossa per l'opportunità»

La Circoscrizione 2^ organizza una lezione gratuita sulle manovre pediatriche in collaborazione con la Croce Rossa Italiana –Comitato di Verona. L’appuntamento è per lunedì 17 aprile alle 20.30 nella sala Polifunzionale di via Quinzano n.24. Si tratta, secondo quanto spiegato in una nota dal Comune di Verona, di un'iniziativa gratuita e aperta a tutti che si inserisce nel calendario di proposte per promuovere un’educazione sanitaria diffusa, all’interno quindi del progetto "Città sane" avviato quest’anno dall’amministrazione. L’iniziativa vuole aiutare ciascun individuo o gruppi di persone che sono a contatto con i soggetti in età pediatrica a conoscere, ad acquisire e saper eseguire azioni e modificare i propri comportamenti per mantenere e/o migliorare la salute dei bambini.

«Da anni la Circoscrizione 2^ ha avviato progetti di collaborazione con la Croce Rossa Italiana. – Comitato di Verona - spiega la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze - Dalle giornate del progetto “Sentiamoci in Salute”, una campagna di prevenzione sanitaria attraverso controlli gratuiti dei parametri di base alla messa a disposizione delle nostre sale per i corsi di formazione e gli esami dei nuovi volontari. Lo scorso anno abbiamo organizzato per cittadini e associazioni un corso di Primo Soccorso; quest’anno abbiamo pensato a genitori, nonni e insegnanti. Sempre più spesso vengono descritti incidenti tra le mura domestiche o nelle scuole, situazioni critiche che riguardano bambini vittime di eventi avversi a causa dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, come cibo, palline di gomma, giochi, caramelle, eccetera. Ciò avviene non solo a causa di un corpo estraneo ingerito accidentalmente, ma soprattutto perché chi è presente nei primi momenti non è preparato ad eseguire le adeguate manovre di primo soccorso. La risposta è proprio una formazione ed educazione sanitaria diffusa. Ringrazio Croce Rossa per questa opportunità».

«Il progetto Manovre Salvavita Pediatriche (MSP), ha come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su soggetti in età pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo – spiega Enrico Fabris, Presidente Croce Rossa Italiana – Comitato di Verona-. I nostri corsi hanno l’obiettivo di fornire istruzione teorica e pratica per acquisire capacità e dimestichezza, tramite lezione frontale teorica e stazioni di addestramento pratico su manichini a piccoli gruppi, con le principali manovre salvavita (manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree) in caso di arresto cardio-circolatorio e di ostruzioni da corpo estraneo delle vie aeree nel lattante e nel bambino».

«Il Comune di Verona ha aderito all’associazione Rete italiana città Sane OMS - aggiunge Annamaria Molino, Consigliera Comunale referente Progetto Rete Città Sane -. La Rete ha fra i suoi intenti principali quello di favorire forme di coordinamento tra i Comuni aderenti, poste in essere con modalità organizzative regolamentate. Ad oggi i Comuni italiani che fanno parte della Rete sono oltre 70, messi in comunicazione tra loro dall’associazione attraverso una serie di progettualità che mirano ad aumentare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine per mezzo della promozione di corretti stili di vita dal punto di vista urbanistico, sociale, sanitario e culturale».