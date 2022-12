Postina nelle scuole dell'infanzia per raccogliere le letterine a Santa Lucia

La letterina a Santa Lucia per i bambini veronesi rappresenta uno dei momenti più belli di questo periodo che precede il Natale. E le maestre delle scuole dell'infanzia Fiorio e Manzoni di San Bonifacio hanno voluto vivere questa tradizione con i loro piccoli alunni aiutandoli a preparare delle coloratissime letterine e invitando nelle rispettive scuole una portalettere di Poste Italiane. Veronica, questo è il nome della postina, ha raccolto le missive di bimbi in grande sacco blu ed ha ascoltato le canzoni e le poesie recitate dai bambini e dedicate a Santa Lucia.

La portalettere Veronica ha preso tutte le letterine piene di disegni e di piccole e grandi richieste, raccontando il lungo viaggio che stavano per intraprendere. Da San Bonifacio, sarebbero state portate a Verona e poi a Brescia, dove un aereo le avrebbe recapitate alla destinataria.

I bambini hanno affidato a Poste Italiane desideri e speranze. Nelle letterine, le classiche richieste di regali non sono mancate. Macchinine, bambole, peluche e costruzioni sono i regali che vanno per la maggiore. Ma ci sono state anche richieste più particolari come un «un robot per la scuola»; un intero negozio di vestiti, con appendiabiti e borsette; «un pomodoro finto per la cucinetta». E poi c'è chi ha chiesto «la magia», un regalo che tutti si augurano di ricevere.