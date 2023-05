Passaggio dei treni troppo rumoroso. «Servono barriere fonoassorbenti»

Il sindaco di Isola della Scala Luigi Mirandola e l'assessore alle manutenzioni Gian Luca Mirandola hanno scritto una lettera a Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per chiedere un incontro ed ottenere l'installazione di barriere fonoassorbenti lungo il passaggio della linea ferroviaria Verona-Bologna nel centro del paese.

Gli amministratori hanno ricordato ad Rfi i disagi, dovuti al rumore dei treni in transito, arrecati ai residenti di diverse vie isolane, tra cui Via Cefalonia, Via Vallè, Via Mandello, Via Anna Frank, Via Varsavia, Via Serenissima e Via Zenobria. Necessità ribadita anche da alcuni cittadini che hanno promosso una raccolta firme, inviata poi al sindaco.

In parallelo, gli amministratori isolani hanno avviato un dialogo con Rfi sul tema dell’ascensore di servizio ai binari della stazione che risulta fuori uso da diverso tempo. Una problematica che era già stata segnalata lo scorso anno e che rende difficile l’accesso al servizio di trasporto ferroviario da parte delle persone con disabilità.

«La linea ferroviaria e la stazione hanno sempre rappresentato un'opportunità per Isola della Scala - ha dichiarato l'assessore Gian Luca Mirandola - Ma, in alcune vie, il rumore è ormai un problema quotidiano con cui diverse famiglie sono costrette a convivere. Abbiamo chiesto perciò a Rfi di installare, come avvenuto altrove, le barriere fonoassorbenti. Continuiamo, inoltre, a sollecitare Rete Ferroviaria Italiana sul tema dell’ascensore: il trasporto ferroviario è un servizio indispensabile e dev’essere garantito a tutti i cittadini».