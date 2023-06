«Punto nascita di Villafranca sempre aperto e pronto ad accogliere mamme e papà»

«Siamo pronti ad accogliervi, come sempre». Questo il messaggio contenuto nella lettera alla popolazione scritta dal direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Magalini di Villafranca Marco Torrazzina, a nome di tutto il personale dell'unità operativa.

Un'iniziativa pensata in seguito alla chiusura momentanea del cosiddetto "fast track" pediatrico, il percorso rapido per i pazienti pediatrici non gravi che si rivolgono al pronto soccorso dell'ospedale di Villafranca. Chiusura che, tuttavia, «non incide sull'attività svolta dal nostro punto nascita - come sottolineato dal dottor Torrazzina - Tutti i percorsi e i servizi legati alla gravidanza, al parto e al post-partum/puerperio sono attivi, così come l’attenzione all’assistenza alla donna, alla neo-famiglia e all’allattamento». E sono sempre attivi, 24 ore su 24, anche il pediatra di guardia per l’assistenza neonatale e il reparto di patologia neonatale.

Inoltre, in calce alla lettera, sono stati riassunti tutti i servizi forniti dal reparto.

Il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi ha ringraziato «tutto il personale dell'ostetricia e ginecologia di Villafranca per la professionalità e l’amore che dimostrano ogni giorno per il loro lavoro e per la sensibilità verso la comunità, testimoniata da questa stessa lettera di rassicurazione alle famiglie dopo gli allarmi ingiustificati lanciati nelle scorse settimane».

«Come si legge nella lettera - ha aggiunto la direttrice sanitaria dell'Ulss 9 Denise Signorelli - l'ospedale di Villafranca, certificato "Amico dei Bambini", è sempre pronto ad accogliere le mamme e i papà per accompagnarli in quel viaggio indimenticabile e magico che va dalla gravidanza al parto e ad assistere i neonati nei loro primi momenti di vita».