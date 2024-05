Permesso lampo concesso a Chico Forti, lettera al ministro Nordio

Ha allegato storie di mariti o di fratelli che, come Chico Forti, hanno madri anziane in attesa di ricevere una visita, forse l'ultima, da parte dei figli. Figli che non hanno avuto quel permesso concesso invece con grande celerità a Forti dopo il suo rientro in Italia e il suo trasferimento nel carcere di Montorio. «Esistono forse detenuti di Serie A e detenuti di Serie B?», chiedono i parenti di alcuni reclusi nei penitenziari italiani. E lo chiedono insieme al direttivo dell'associazione Sbarre di Zucchero, che ha scritto una lettera aperta al ministro della giustizia Carlo Nordio. Lettera che ha in allegato i racconti ma soprattutto la frustrazione di chi ha notato una disparità di trattamento.

Sbarre di Zucchero conferma, nella lettera, la gioia per il ritorno in Italia di Chico Forti. Un ritorno che però ha stupito per le modalità con cui Forti è stato accolto e poi accompagnato in carcere. «Rientra nella prassi far fare al detenuto il tour dell'istituto, come fosse un ospite istituzionale? Tour comprensivo di foto ricordo, nei locali dell'ufficio matricola, locali definiti da qualcuno "non protetti", quando tutti sappiamo che l'ufficio matricola è il cervello del carcere, dove sono custoditi tutti i dati sensibili dei detenuti. Noi crediamo di poter dire con certezza praticamente assoluta che la risposta è no - scrive l'associazione veronese - Umanamente abbiamo accolto con favore la possibilità data a Chico Forti di usufruire immediatamente di un permesso di necessità, per far visita all’anziana madre, e della bravura dell'istituto penitenziario scaligero di organizzare in un batter d’occhio la traduzione a Trento, ma altrettanto ci ha umanamente rattristati ricevere decine e decine di testimonianze dei parenti di detenuti ed ex detenuti che ci parlano di permessi di necessità mai pervenuti, nemmeno per eventi tragici come la morte di un genitore, impedendo loro di partecipare ai funerali, nonostante fossero già stati soggetti a mesi di osservazione, nonostante avessero relazioni di sintesi impeccabili. Rigetti che molto spesso vengono motivati con l’impossibilità di organizzare la traduzione in tempi brevi anche perché la territorialità della pena pare utopia per una gran fetta di persone detenute».

«Ben venga questa celerità, che noi auspichiamo da sempre per tutti, perché fermamente convinti che un diritto, per essere chiamato tale, debba essere universale, a disposizione di tutti, altrimenti diventa a tutti gli effetti un privilegio», ha concluso Sbarre di Zucchero, ribadendo di riconoscersi nelle parole espresse della Camera Penale Veronese: «A pochi giorni dall'ingresso in carcere, a Chico Forti è stato concesso di fare visita all'anziana madre - scrive la Camera Penale Veronese - Si auspica che la celere tempistica nel rilascio del permesso divenga trattamento riservato indiscriminatamente a tutti i detenuti che attendono una decisione sulle proprie istanze».