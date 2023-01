In due giorni sbrigate pratiche ad anziana con disabilità. «Grazie Sportello Argento»

Il 2022 si chiuso con una lettera di ringraziamento sincero firmata da due sorelle, Fiorenza e Mariangela, e inviata ai servizi demografici del Comune di Verona. Le due donne si sono volute congratulare con gli addetti dello Sportello Argento, il servizio che si occupa delle pratiche anagrafiche a domicilio per persone con invalidità o con difficoltà motorie.

Le due sorelle hanno raccontato che la loro madre, classe 1931, ha un'invalidità e si può spostare solo in carrozzella. Le figlie si sono quindi rivolte al Comune per ottenere il permesso di parcheggio negli stalli riservati a persone con disabilità. Per l'anziana sarebbe stato però difficile recarsi all'anagrafe e così ha chiesto l'aiuto dello Sportello Argento. «Abbiamo trovato gentilezza, consulenza e aiuto effettivo - scrivono Fiorenza e Mariangela nella loro lettera - In due giorni, la signora incaricata del servizio ci ha risolto tutte le problematiche».

Ed al ringraziamento delle due cittadine si è aggiunto anche quello dell'assessore Federico Benini a tutto il personale dell’ufficio anagrafe. «Un lavoro delicato che richiede pazienza, disponibilità ed empatia - ha commentato Benini - Questa lettera riassume perfettamente lo scopo di un'amministrazione locale: migliorare la qualità della vita delle persone».